Хакеры атаковали системы секритариата языкового омбудсмена Украины

Языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что хакеры 17 декабря пытались парализовать деятельность секретариата уполномоченного по защите государственного языка Украины.

На компьютерные системы секретариата уполномоченного по защите государственного языка Украины 17 декабря совершили кибератаку. Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень на своей странице в Facebook.

По его словам, киберпреступники хотели получить несанкционированный доступ к устройствам сетевой IT-инфраструктуры и вывести их из строя.

"Атака была оперативно пресечена силами наших IT-специалистов. Мы уже точно знаем, что это не просто попытка повредить устройства. Это – очередная атака на украинский язык и тех, кто его защищает. Кому-то хочется парализовать нашу деятельность, но мы способны отражать как информационные, так и хакерские нападения", – говорится в сообщении.

Кремень является омбудсменом с 8 июля.