ГОРДОН
 
 
ТЕХНО

Российские школьники снимают со стен фотографии Путина и вешают портреты Навального. Видео выкладывают в TikTok

В социальных сетях публикуют видео в поддержку задержанного российского оппозиционера Алексея Навального, на которых снимают со стен учебных кабинетов портреты президента России Владимира Путина.

Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалять материалы с призывами к протестам
Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалять материалы с призывами к протестам
Фото: depositphotos.com

Российские школьники в социальных сетях TikTok и Instagram публикуют видео, на которых снимают со стен учебных кабинетов портреты президента России Владимира Путина. Некоторые вместо них размещают фотографии российского оппозиционера Алексея Навального. 


"Дождь" сообщил, что в TikTok публикации с хештегом о Навальном и протестах в его поддержку набрали более 200 млн просмотров.

18 января российский оппозиционер Навальный призвал своих сторонников выходить на протесты.

Анонс акции, которая запланирована на 23 января в Москве, был опубликован на странице Навального во "ВКонтакте".

Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалять материалы с призывами к несовершеннолетним участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях. 

Навальный вернулся в РФ 17 января после после пятимесячного лечения в Германии. В августе 2020 года политику стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет, которым он летел, экстренно сел в Омске. Сначала оппозиционер лежал в омской больнице, затем его перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Лаборатория вооруженных сил Германии нашла в организме Навального следы вещества, похожего по составу на нервно-паралитический агент "Новичок". Факт отравления политика ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции. Навальный 18 дней находился в коме. Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

В день прилета в Москву Навального задержали, а 18 января суд на выездном заседании, которое проходило в отделе полиции Химок Московской области, арестовал политика до 15 февраля по делу "Ив Роше". Приговор по нему вынесли в 2014 году. Тогда политика признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств, ему назначили условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. В 2017 году испытательный срок продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний. 

В 2017 году Европейский суд по правам человека признал приговор несправедливым, российские власти выплатили Навальному компенсацию, однако сам приговор ему не отменили.

Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию", в связи с чем он был объявлен в розыск "с предписанием о принятии мер к его задержанию". Ведомство требует заменить Навальному условный срок на реальный. Заседание Симоновского суда Москвы, на котором должны рассмотреть ходатайство ФСИН, запланировано на 2 февраля

Теги: Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный, Twitter, Москва, Роскомнадзор, Instagram, TikTok
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Запеченные яблоки с черносливом, курагой и вином. Сумская поделилась рецептом фантастического десерта
Запеченные яблоки с черносливом, курагой и вином. Сумская поделилась рецептом фантастического десерта
Умерла экс-жена Делона – актриса Натали Делон
Умерла экс-жена Делона – актриса Натали Делон
  Никитюк рассказала, как крокодил ей чуть не откусил ноги
  Никитюк рассказала, как крокодил ей чуть не откусил ноги G
Дмитрий ГОРДОН
Варежки Сандерса. Как американский сенатор после инаугурации Байдена стал героем мемов, и кто подарил ему эти рукавицы
Варежки Сандерса. Как американский сенатор после инаугурации Байдена стал героем мемов, и кто подарил ему эти рукавицы
"Экстрасекси", "Аж захотелось куснуть". В сети обсуждают танец Шоптенко в откровенном наряде. Видео
"Экстрасекси", "Аж захотелось куснуть". В сети обсуждают танец Шоптенко в откровенном наряде. Видео
"Я люблю тебя, Одесса-мама". MamaRika с мужем рассказали, почему не захотели жить в Киеве
"Я люблю тебя, Одесса-мама". MamaRika с мужем рассказали, почему не захотели жить в Киеве
  Никитюк: Я очень хочу детей
  Никитюк: Я очень хочу детей G
Дмитрий ГОРДОН
"К сожалению, не всегда получается забеременеть с первого раза". Квиткова рассказала, как узнала, что станет мамой
"К сожалению, не всегда получается забеременеть с первого раза". Квиткова рассказала, как узнала, что станет мамой
"Срамотень", "Какая аппетитная!". Полякова посветила голыми ягодицами
"Срамотень", "Какая аппетитная!". Полякова посветила голыми ягодицами
  "Если бы Вова не чудил, не уходил из семьи, они бы жили дальше в Канаде". Анатолий Анатолич прокомментировал развод Остапчука
  "Если бы Вова не чудил, не уходил из семьи, они бы жили дальше в Канаде". Анатолий Анатолич прокомментировал развод Остапчука
Ани Лорак позировала в объятиях мужчины
Ани Лорак позировала в объятиях мужчины
"Получился шедевр". Галкин показал вблизи антикварную люстру в их с Пугачевой замке
"Получился шедевр". Галкин показал вблизи антикварную люстру в их с Пугачевой замке
"Мама ваша – мастер обмана времени". Крапивина удивила фолловеров снимками своей матери
"Мама ваша – мастер обмана времени". Крапивина удивила фолловеров снимками своей матери
Шварценеггер, сидя в салоне внедорожника, вакцинировался от коронавируса. Видео
Шварценеггер, сидя в салоне внедорожника, вакцинировался от коронавируса. Видео
Внучка Ротару позировала в объятиях бойфренда. Фото
Внучка Ротару позировала в объятиях бойфренда. Фото
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
  Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS