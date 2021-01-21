Российские школьники снимают со стен фотографии Путина и вешают портреты Навального. Видео выкладывают в TikTok

В социальных сетях публикуют видео в поддержку задержанного российского оппозиционера Алексея Навального, на которых снимают со стен учебных кабинетов портреты президента России Владимира Путина.

Российские школьники в социальных сетях TikTok и Instagram публикуют видео, на которых снимают со стен учебных кабинетов портреты президента России Владимира Путина. Некоторые вместо них размещают фотографии российского оппозиционера Алексея Навального.

Просто тред видео, которые мне выдаёт тикток (и у них от десятков до сотен тысяч лайков!) pic.twitter.com/tHpPNqhVMX — авторка анечка (@lugannik) January 20, 2021





я горжусь нашей молодежью ♥ * pic.twitter.com/pOTxW8mr1R — motúznaya (@La72La) January 20, 2021

"Дождь" сообщил, что в TikTok публикации с хештегом о Навальном и протестах в его поддержку набрали более 200 млн просмотров.

18 января российский оппозиционер Навальный призвал своих сторонников выходить на протесты.

Анонс акции, которая запланирована на 23 января в Москве, был опубликован на странице Навального во "ВКонтакте".

Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалять материалы с призывами к несовершеннолетним участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях.

Навальный вернулся в РФ 17 января после после пятимесячного лечения в Германии. В августе 2020 года политику стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет, которым он летел, экстренно сел в Омске. Сначала оппозиционер лежал в омской больнице, затем его перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Лаборатория вооруженных сил Германии нашла в организме Навального следы вещества, похожего по составу на нервно-паралитический агент "Новичок". Факт отравления политика ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции. Навальный 18 дней находился в коме. Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

В день прилета в Москву Навального задержали, а 18 января суд на выездном заседании, которое проходило в отделе полиции Химок Московской области, арестовал политика до 15 февраля по делу "Ив Роше". Приговор по нему вынесли в 2014 году. Тогда политика признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств, ему назначили условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. В 2017 году испытательный срок продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В 2017 году Европейский суд по правам человека признал приговор несправедливым, российские власти выплатили Навальному компенсацию, однако сам приговор ему не отменили.

Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию", в связи с чем он был объявлен в розыск "с предписанием о принятии мер к его задержанию". Ведомство требует заменить Навальному условный срок на реальный. Заседание Симоновского суда Москвы, на котором должны рассмотреть ходатайство ФСИН, запланировано на 2 февраля.