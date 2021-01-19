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Сторонникам Навального не разрешат проводить в Москве массовые акции в поддержку оппозиционера – СМИ

Все заявки сторонников российского оппозиционера Алексея Навального на проведение массовых акций будут отклонены из-за запрета на публичные мероприятия в Москве, сообщает российский "Интерфакс".

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18 января Навального арестовали на 30 суток
18 января Навального арестовали на 30 суток
Фото: Алексей Навальный / Facebook

Сторонникам российского оппозиционера Алексея Навального не разрешат проводить в Москве массовые акции в его поддержку. Об этом 19 января сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источник, близкий к городской администрации.

По словам собеседника агентства, причиной отклонения заявок сторонников Навального послужит действующий в российской столице с 10 ноября прошлого года запрет на публичные мероприятия. При этом для отмены запрета, связанного с пандемией коронавируса, необходим отдельный распорядительный документ.

Как отмечает "Интерфакс", ранее незарегистрированная Либертарианская партия России подала уведомление в мэрию Москвы на проведение 31 января митинга в поддержку Навального.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет, которым он летел экстренно сел в Омске. Сперва политик лежал в омской больнице, затем его перевезли в немецкую клинику "Шарите".  В организме Навального нашли яд из группы "Новичок". Это подтвердило немецкое правительстволаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный пролежал в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники17 января Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево, после чего отвезли во второй отдел полиции по городу Химки Московской области. 18 января Навального арестовали на 30 суток.

С 29 декабря 2020 года Навальный находился в федеральном розыске в России. Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что "предпримет все действия" для задержания оппозиционера по делу "Ив Роше". В 2017 году Навальному продлили испытательный срок на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы ФСИН. В ведомстве заявили, что политик не выполнял возложенные на него судом обязанности и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, Москва
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