В России накануне массовых митингов арестовали пресс-секретаря Навального

Пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш отправили под арест на девять суток. Это случилось за день до намеченных на 23 января массовых акций протестов из-за ареста Навального.

Савеловский суд Москвы отправил пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш под арест на девять суток из-за призывов участвовать в несогласованной акции протеста 23 января. Об этом она сообщила в своем Twitter.

"Арестовали на девять суток. Ну, вы знаете, что делать. 23 января 14.00, центральные улицы ваших городов. Приходите!" – написала она.

Арестовали на 9 суток.

Ну, вы знаете, что делать. 23 января 14.00, центральные улицы ваших городов. Приходите! — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 22, 2021

Во время заседания суда Ярмыш писала, что судья удалилась в совещательную комнату уже спустя четыре минуты и 50 секунд после начала рассмотрения дела.

Судья удаляется в совещательную комнату за 4 минуты 50 секунд — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 22, 2021

Ярмыш задержали 21 января. Кроме нее задержаны юристы ФБК Любовь Соболь, Владлен Лось и еще один сотрудник ФБК Георгий Албуров.

Задержания произошли за два дня до намеченных на 23 января акций протестов из-за ареста Навального. Сейчас в стране в социальных сетях публикуют видео в поддержку оппозиционера, на которых снимают со стен учебных кабинетов портреты президента России Владимира Путина.

Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалять материалы с призывами к несовершеннолетним участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях.

Навальному, который 17 января после отравления ядом группы "Новичок" вернулся в Россию, дали 30 суток ареста по делу "Ив Роше". Политика обвинили в том, что, будучи на испытательном строке, он не являлся на регистрацию – в это время Навальный находился в Германии.