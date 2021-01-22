Генпрокуратура России посчитала, что Германия скрывает обстоятельства отравления Навального

Генеральная прокуратура России направила в органы юстиции Германии очередной запрос о госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального, говорится в сообщении российского ведомства в Telegram 21 января.
"Поскольку большая часть ходатайств российского следственного органа была отклонена, а переданные протоколы допросов Навального и его жены оказались несодержательны, Генпрокуратура России расценила это как полное неисполнение российских запросов о правовой помощи по формальным основаниям", – сказано в заявлении прокуратуры.
Ответ Германии на запросы России, по информации Генпрокуратуры, свидетельствует "о сокрытии истинных обстоятельств произошедшего".
Генпрокуратура России в сентябре прошлого года уже направляла в министерство юстиции Германии запросы о причинах госпитализации Навального. Российские прокуроры просили предоставить данные о лечении политика, а также результаты анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы.
Федеральное ведомство по делам юстиции Германии ответило на четыре правовых запроса России. В частности, переданы протоколы допроса Навального. При этом никакой медицинской информации РФ не передавали, так как Навальный не дал на это согласие. Это данные, которые подлежат особенно строгой защите в Германии, пояснял представитель минюста.
Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".
Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.
Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.
В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.
14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.
17 января Навальный вернулся в Россию. Самолет из Берлина, на котором летел оппозиционер, должен был приземлиться во Внуково, но там начали собираться сторонники политика. В итоге во Внуково силовики задержали более 30 человек, а лайнер с Навальным посадили в Шереметьево.
Сразу после прилета его задержали по делу "Ив Роше", после чего отвезли во второй отдел полиции по городу Химки Московской области. Приговор по этому делу вынесли в 2014 году. Тогда политика признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств, ему назначили условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. В 2017 году испытательный срок продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний. В 2017 году Европейский суд по правам человека признал приговор несправедливым, российские власти выплатили Навальному компенсацию, однако сам приговор ему не отменили.
Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что Навальный находится у них на учете, однако в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию". Оппозиционер назвал происходящее "в высшей степени беззаконием" и призвал своих сторонников выходить на улицы в день своего ареста, его штабы анонсировали проведение массовых акций протеста по всей России 23 января.
Сейчас в стране в социальных сетях публикуют видео в поддержку оппозиционера, на которых снимают со стен учебных кабинетов портреты Путина. Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалять материалы с призывами к несовершеннолетним участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях.