Генпрокуратура России посчитала, что Германия скрывает обстоятельства отравления Навального

Ответы немецкой стороны на запросы России по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального говорят о сокрытии истинных обстоятельств произошедшего, заявили в Генеральной прокуратуре РФ.



Генеральная прокуратура России направила в органы юстиции Германии очередной запрос о госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального, говорится в сообщении российского ведомства в Telegram 21 января.

"Поскольку большая часть ходатайств российского следственного органа была отклонена, а переданные протоколы допросов Навального и его жены оказались несодержательны, Генпрокуратура России расценила это как полное неисполнение российских запросов о правовой помощи по формальным основаниям", – сказано в заявлении прокуратуры.

Ответ Германии на запросы России, по информации Генпрокуратуры, свидетельствует "о сокрытии истинных обстоятельств произошедшего".

Генпрокуратура России в сентябре прошлого года уже направляла в министерство юстиции Германии запросы о причинах госпитализации Навального. Российские прокуроры просили предоставить данные о лечении политика, а также результаты анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы.

Федеральное ведомство по делам юстиции Германии ответило на четыре правовых запроса России. В частности, переданы протоколы допроса Навального. При этом никакой медицинской информации РФ не передавали, так как Навальный не дал на это согласие. Это данные, которые подлежат особенно строгой защите в Германии, пояснял представитель минюста.