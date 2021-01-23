Яценюк о протестах в России: Ваши попытки тщетны, если не осознаете самого важного

Свобода российского оппозиционера Алексея Навального, в поддержку которого сегодня вышли граждане РФ, зависит от свободы российского народа и тех народов, против которых направлена агрессия Кремля, считает экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Россиянам, которые 23 января вышли на акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, недостаточно требовать только его освобождения. Такое мнение бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил в Facebook.

"Люди на протестах в России требуют свободы Навальному. Россияне, ваши попытки бесполезны, если не осознаете самого важного: требование освободить Навального правильное, но недостаточное. Свобода Навального зависит от свободы вас всех. Поднимайтесь за свободу для всех", – написал украинский политик.

По его словам, свобода россиян "зависит от свободы всех народов, против которых воюет [президент РФ Владимир] Путин".

"Свобода и счастливое будущее всех наших народов, включительно с вами, зависит от освобождения от путинской империи и великодержавного шовинизма. Восставайте за свободу для всех. Разрушьте эту тюрьму. И тогда на свободу выйдет не только Навальный, а весь ваш народ", – объяснил Яценюк.

Он считает, что у россиян есть шанс "наконец создать государство, которое не будет агрессором, пугалом или парией среди цивилизованных народов".

Сегодня в городах РФ проходят массовые протесты в связи с задержанием и арестом Навального.

Протесты в России. Акция "Свободу Навальному!". Задержаны около 3,5 тыс. человек. Онлайн-репортаж

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.

Российские власти начали готовиться к протестам заранее. В министерстве внутренних дел страны предупредили об ответственности за участие в "несанкционированных акциях 23 января", а министерство просвещения призвало родителей не пускать детей на митинги.

Кроме того, за два дня до акций протеста задержали нескольких соратников Навального по Фонду борьбы с коррупцией – Любовь Соболь, Владлена Лося и Георгия Албурова. Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш 22 января отправили на девять суток под арест.

Соратник Навального Леонид Волков анонсировал новые акции протеста в следующие выходные.