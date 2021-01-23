В Москве на акции в поддержку Навального закидали снежками автомобиль ФСБ. СМИ утверждают, что водителю выбили глаз. Видео

В какой-то момент снежком разбили стекло машины. Инцидент произошел на Цветном бульваре в Москве.



Источник в правоохранительных органах агенства ТАСС подтвердил, что автомобиль принадлежит ФСБ. По его сведениям, водитель автомобиля с проблесковым маячком получил травму глаза.

В управделами президента России просят водителей автопарка по возможности объезжать акции протеста, чтобы "избежать агрессии участников мероприятия в свой адрес", сообщила "РИА Новости" пресс-секретарь ведомства Елена Крылова. Она отметила, что водители машин с проблесковыми маячками "просто делают свою работу".

Сегодня в городах РФ проходят массовые протесты в связи с задержанием и арестом Навального.

Протесты в России. Акция "Свободу Навальному!". Задержаны уже больше 2 тыс. человек. Онлайн-репортаж

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.

Российские власти начали готовиться к протестам заранее. В министерстве внутренних дел страны предупредили об ответственности за участие в "несанкционированных акциях 23 января", а министерство просвещения призвало родителей не пускать детей на митинги.

Кроме того, за два дня до акций протеста задержали нескольких соратников Навального по Фонду борьбы с коррупцией – Любовь Соболь, Владлена Лося и Георгия Албурова. Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш 22 января отправили на девять суток под арест.

Соратник Навального Леонид Волков анонсировал новые акции протеста в следующие выходные.