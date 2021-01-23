Россия проснулась – Ахеджакова об акциях протеста в поддержку Навального

Российская актриса Лия Ахеджакова отметила, что на акции протеста в РФ в поддержку оппозиционера Алексея Навального вышли и молодежь, и люди более старшего возраста.

Масштаб массовых акций протеста, которые проходят в РФ 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального, свидетельствуют, что страна "проснулась". Такое мнение российская актриса Лия Ахеджакова выразила в эфире телеканала "Украина 24".

"Все информационное пространство уже заполнено тем, что происходит по всей России, в Москве… Я не ожидала, я потрясена абсолютно, а Питер еще и переплюнул Москву. А Екатеринбург всех переплюнул. И даже маленькие города. Люди вышли, очевидно, что-то сдвинулось. Я в это не верила. ...Это настолько неожиданно, и это так прекрасно. Россия проснулась", – сказала она.

Актриса отметила, что на протесты вышли и "молодые люди, и кто постарше".

"Мы не ожидали, что приезд Навального станет таким триггером. И его арест, и этот омерзительный суд, эта судья "по вызову" – это вообще нечто невероятное, противозаконное, и это весь мир увидел. Мы не можем предположить, что еще сдвинет сознание людей и даст толчок этому противостоянию", – объяснила она.

Ахеджакова поблагодарила Навального "за его мужество".

"Он был на грани смерти, он воскрес – и явился назад в Россию, хотя это очень "стремно", это очень опасно", – подчеркнула она.

По словам актрисы, она не ожидала, что люди выйдут на улицы в таком количестве.

Сегодня в городах РФ проходят массовые протесты в связи с задержанием и арестом Навального.

Протесты в России. Акция "Свободу Навальному!". Задержаны уже больше 2 тыс. человек. Онлайн-репортаж

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.

Российские власти начали готовиться к протестам заранее. В министерстве внутренних дел страны предупредили об ответственности за участие в "несанкционированных акциях 23 января", а министерство просвещения призвало родителей не пускать детей на митинги.

Кроме того, за два дня до акций протеста задержали нескольких соратников Навального по Фонду борьбы с коррупцией – Любовь Соболь, Владлена Лося и Георгия Албурова. Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш 22 января отправили на девять суток под арест.

Соратник Навального Леонид Волков анонсировал новые акции протеста на следующие выходные.