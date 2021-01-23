В Санкт-Петербурге российский полицейский ударил ногой в живот пожилую женщину. Видео

Удар ногой в живот пожилой женщине последовал от российского силовика в ответ на ее вопрос, куда ведут задержанного на акции протеста.

В российском Санкт-Петербурге сотрудник патрульно-постовой службы ударил ногой в живот пожилую женщину. Видео инцидента разместила "Фонтанка", ролик распространили пользователи соцсетей.

Женщина лет 50 подошла к трем силовикам, которые вели задержанного на акции протеста мужчину, и спросила, зачем они его схватили.

В ответ один из полицейских нанес женщине удар ногой, после чего она упала и начала кричать.

"Фонтанка" пишет, что пострадавшая ударилась затылком о землю. Ее отвели к медикам.

Протесты в городах РФ проходят в связи с задержанием и арестом оппозиционера Алексея Навального.

Протесты в России. Акция "Свободу Навальному!". Уже задержаны больше тысячи человек. Онлайн-репортаж

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.

Российские власти начали готовиться к протестам заранее. В министерстве внутренних дел страны предупредили об ответственности за участие в "несанкционированных акциях 23 января", а министерство просвещения призвало родителей не пускать детей на митинги.

Кроме того, за два дня до акций протеста задержали нескольких соратников Навального по Фонду борьбы с коррупцией – Любовь Соболь, Владлена Лося и Георгия Албурова. Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш 22 января отправили на девять суток под арест.