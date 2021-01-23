Боррель выразил сожаление по поводу задержаний в России на акциях в поддержку Навального

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что с тревогой следит за акциями протеста в России после ареста российского оппозиционера Алексея Навального.

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель у себя в Twitter выразил сожаление о непропорциональном применении силы против участников протестов в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального.

"С тревогой следим за развитием событий в России. Я выражаю сожаление в связи с массовыми задержаниями, непропорциональным применением силы, отключением интернета и телефонной связи", – написал Боррель.

Following unfolding events in #Russia with concern. I deplore widespread detentions, disproportionate use of force, cutting down internet and phone connections.



We will discuss on Monday next steps with EU Foreign Ministers #FAC — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 23, 2021

Глава европейской дипломатии пообещал обсудить дальнейшие шаги в связи с протестами в России с министрами иностранных дел на заседании Совета Евросоюза в понедельник, 25 января.