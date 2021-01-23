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"Путин – вор". По всей России проходят акции протеста в поддержку Навального, СМИ пишут о небывалом масштабе митингов

По данным Reuters, только в Москве на митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального собралось не менее 40 тыс. человек.

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Силовики избивают протестующих в Москве
Силовики избивают протестующих в Москве
Фото: ЕРА

23 января на акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального вышли десятки тысяч человек, пишет "Медуза".

Митинги, по последним данным "ОВД-Инфо", проходят более чем в 80 городах по всей стране. Задержали уже 1338 человек. Среди задержанных – жена Навального Юлия.

Точное количество протестующих в регионах неизвестно, но, по наблюдениям "Медузы", за пределами Москвы и Санкт-Петербурга на митинги в поддержку Навального раньше не выходило так много людей.

В Москве, по оценке Министерства внутренних дел РФ, на Пушкинской площади собралось порядка 4 тыс. человек, однако Reuters пишет о как минимум 40 тыс. участников.

Более 1 тыс. протестующих было на акциях во Владивостоке и в Хабаровске. Задержания сопровождаются применением силы.

Судя по видео из Перьми, Челябинска, Магнитогорска, Иркутска и других городов, опубликованным сотрудником Фонда борьбы с коррупцией Борисом Золотаревским в Twitter, там на акции тоже выходили сотни и тысячи людей; на митингах скандируют: "Путин – вор", "Путин уходи!", "Жулики и воры – пять минут на сборы".

Протесты в России. Акция "Свободу Навальному!". Уже задержаны больше тысячи человек. Онлайн-репортаж

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительстволаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.

Российские власти начали готовиться к протестам заранее. В министерстве внутренних дел страны предупредили об ответственности за участие в "несанкционированных акциях 23 января", а министерство просвещения призвало родителей не пускать детей на митинги.

Кроме того, за два дня до акций протеста задержали нескольких соратников Навального по Фонду борьбы с коррупцией – Любовь Соболь, Владлена Лося и Георгия Албурова. Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш 22 января отправили на девять суток под арест.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Алексей Навальный, протесты, Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск, задержание, акции протеста
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