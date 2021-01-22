Минпросвещения России предложило школьникам в день митингов за Навального прогуляться в парке или в лесу

Российское министерство просвещения призвало родителей оградить своих детей от посещения акций протестов 23 января, когда сторонники оппозиционера Алексея Навального хотят митинговать из-за его ареста.

Министерств просвещения России опубликовало в Facebook обращение к родителям из-за запланированных на 23 января массовых акций протеста. Информацию о них активно распространяли школьники в соцсети TikTok.

"Мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позерство, но руками нечистоплотных взрослых все это может втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией. Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных "прогулок". Проведите этот день вместе!" – говорится в сообщении.

В министерстве, в частности, предложили родителям вместе с детьми в день митингов сходить в лес или парк, посмотреть кино, поиграть в настольные игры.

На 23 января в России запланированы массовые акции протеста из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального. Призывы выйти на митинг часто звучали в соцсети TikTok, популярной среди школьников, отмечает "Русская служба BBC". Отдельные блогеры даже рассказывали, как вести себя на митинге и что брать с собой.

Кроме призывов идти на митинг, в TikTok появился еще один тренд – школьники меняют в своих классах снимок президента России Владимира Путина на фото Навального.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинике "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела Навальный получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток.