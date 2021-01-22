"Школьники должны знать руководителей государства в лицо". Песков прокомментировал флешмоб, где портреты Путина меняют на Навального

В соцсети TitTok стал популярным флешмоб, где школьники в своих классах меняли изображение президента России Владимира Путина на фото оппозиционера Алексея Навального. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя флешмоб, отметил, что "установка фотографий президента в классах не регламентируется".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал флешмоб в соцсети TikTok, где российские школьники снимают со стен в классах портреты президента России Владимира Путина и меняют их на фото оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Песков подчеркнул, что установка фотографий президента в классах не регламентируется, но, с другой стороны, "школьники должны знать руководителей государства в лицо".

Он также отметил, что флешмобы бывают разные – как приятные, так и не очень, однако лично своего отношения к ним не высказал.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинике "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела Навальный получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. После оглашения решения он призвал своих сторонников выходить на митинги 23 января.