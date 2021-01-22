Российские школьники снимают со стен фотографии Путина и вешают портреты Навального. Видео выкладывают в TikTok

В социальной сети TikTok российские подростки публикуют видео в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального и призывают президента РФ Владимира Путина уходить.

Российские школьники в социальной сети TikTok публикуют видео, на которых снимают со стен учебных кабинетов портреты президента России Владимира Путина. На это 21 января обратило внимание издание "Бумага".

Некоторые ученики вместо портретов Путина размещают фотографии арестованного российского оппозиционера Алексея Навального.

Видео сопровождают хештеги #свободунавальному и #путинуходи.





В некоторых случаях подростки анонсируют в TikTok акции протеста, которые соратники Навального планируют на 23 января.

"Дождь" сообщил, что в TikTok публикации с хештегом о Навальном и протестах в его поддержку набрали более 200 млн просмотров.

Накануне в Роскомнадзоре заявили, что в TikTok и "ВКонтакте" несовершеннолетних призывают к участию в противозаконных протестных массовых мероприятиях. Регулятор потребовал "принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации". Сегодня в ведомстве заявили, что составят на социальные сети протоколы об административных правонарушениях из-за публикации "запрещенной информации" о митингах, и пригрозили штрафами.

Навальный вернулся в РФ 17 января после после пятимесячного лечения в Германии. В августе 2020 года политику стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет, которым он летел, экстренно сел в Омске. Сначала оппозиционер лежал в омской больнице, затем его перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Лаборатория вооруженных сил Германии нашла в организме Навального следы вещества, похожего по составу на нервно-паралитический агент "Новичок". Факт отравления политика ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции. Навальный 18 дней находился в коме. Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

В день прилета в Москву Навального задержали, а 18 января суд на выездном заседании, которое проходило в отделе полиции Химок Московской области, арестовал политика до 15 февраля по делу "Ив Роше". Приговор по нему вынесли в 2014 году. Тогда политика признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств, ему назначили условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. В 2017 году испытательный срок продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В 2017 году Европейский суд по правам человека признал приговор несправедливым, российские власти выплатили Навальному компенсацию, однако сам приговор ему не отменили.

Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию", в связи с чем он был объявлен в розыск "с предписанием о принятии мер к его задержанию". Ведомство требует заменить Навальному условный срок на реальный. Заседание Симоновского суда Москвы, на котором должны рассмотреть ходатайство ФСИН, запланировано на 2 февраля.