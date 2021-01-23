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Протесты в Москве. Акция "Свободу Навальному!". Онлайн-репортаж

23 января 2021 года в Москве и по всей России пройдут акции протеста против действующий власти и с требованием освободить оппозиционера Алексея Навального. За несколько дней до начала митингов силовики задержали соратников политика. В Москве к предполагаемому эпицентру событий на Пушкинской площади уже стянуты дополнительные силы "правопорядка", а также пригнаны автозаки. "ГОРДОН" следит за развитием событий в режиме онлайн.

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Навального арестовали сразу по возвращении в Россию, перед отправлением под стражу он призвал россиян выйти на протесты против действующей власти в лице президента РФ Владимира Путина
Навального арестовали сразу по возвращении в Россию, перед отправлением под стражу он призвал россиян выйти на протесты против действующей власти в лице президента РФ Владимира Путина
Фото: ЕРА
Наталия ДВАЛИ
редактор, журналист

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Теги: Алексей Навальный, Москва
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