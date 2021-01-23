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В Москве проходит акция "Свободу Навальному!". Трансляция

23 января в ряде российских городов проходят протесты, участники которых требуют освободить оппозиционного политика Алексея Навального. На акциях уже начались первые задержания. Корреспондент "Медузы" примерно в 10.00 по местному времени заметил на подъезде к Москве колонну бронетехники. Она двигалась по Горьковскому шоссе в сторону Москвы. "Радио Свобода" ведет трансляцию митинга в Москве.

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Теги: Россия, Алексей Навальный, протесты, Москва
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