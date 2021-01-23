"Очень плохой свет в автозаке". Задержали жену Навального

Общее число задержанных в России на акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального достигло 800 человек, акции протеста проходят в нескольких десятках городов. Жена Навального Юлия тоже задержана.

Юлию Навальную – супругу российского оппозиционера Алексея Навального задержали 23 января в Москве. Об этом сообщило "Эхо Москвы".

По словам корреспондента, задержание произошло на улице Большая Дмитровка. Сама Навальная опубликовала в Instagram селфи, подтвердив, что ее задержали.

"Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке", – написала супруга политика.

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Общее число задержанных на акциях протеста по всей России достигло 863, сообщает ОВД-Инфо. Митинги проходят в более чем в 50 городах, точное число протестующих неизвестно, "Медуза" писала о нескольких десятках тысяч. В Москве на пушкинской площади, по оценке МВД России, 4 тыс. человек.

Накануне Юлия Навальная призывала россиян выходить на протесты и говорила, что присоединится к митингующим.

"23 января я выйду на центральную улицу Москвы. За себя, за него, за наших детей, за ценности и идеалы, которые мы разделяем. Я выйду за человека, который помог мне стать тем, кто я есть. Я выйду за удивительного, очень талантливого политика, который делает Россию лучше, вопреки всему", – писала она в Instagram.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем, как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.

Российские власти начали готовятся к протестам заранее. В министерстве внутренних дел страны предупредили об ответственности за участие в "несанкционированных акциях 23 января", а министерство просвещения призвало родителей не пускать детей на митинги.

Кроме того, за два дня до акций протеста задержали нескольких соратников Навального по Фонду борьбы с коррупцией – Любовь Соболь, Владлена Лося и Георгия Албурова. Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш 22 января отправили на девять суток под арест.