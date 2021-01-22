Навальная: 23 января я выйду на центральную улицу Москвы. За себя, за него, за наших детей, за ценности и идеалы

На 23 января в России запланированы массовые акции протеста из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального. Его жена Юлия призвала присоединиться к протестам и заявила, что сама будет в них участвовать.

Навальная: Я выйду [на митинг] за бесстрашного, отважного человека, которого травят и убивают, а он, несмотря ни на что, никогда не сдается Фото: yulia_navalnaya / Instagram

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия в своем Instagram призвала россиян выйти на акции протеста 23 января.

"Мне в жизни очень повезло дважды. Это как выиграть в лотерею – два раза за один день. 22 года назад я встретила не только настоящую большую любовь, но и лучшего друга. Мы с Алексеем познакомились, когда нам было по 22. И, несмотря на то, что мы ровесники, он сразу стал для меня жизненным ориентиром. Он сильный, решительный, мудрый и порядочный. Он всегда на стороне правды. А еще он невероятно отважный", – написала она.

Навальная отметила, что собирается 23 января выйти на митинг в поддержку супруга.

"В субботу, 23 января, я выйду на центральную улицу Москвы. За себя, за него, за наших детей, за ценности и идеалы, которые мы разделяем. Я выйду за человека, который помог мне стать тем, кто я есть. Я выйду за удивительного, очень талантливого политика, который делает Россию лучше, вопреки всему. Я выйду за парня, который смешно шутит в Twitter и делает классные расследования. Я выйду за бесстрашного, отважного человека, которого травят и убивают, а он, несмотря ни на что, никогда не сдается. Я выйду за человека, которого очень сильно люблю", – говорится в ее посте.

Под конец обращения она назвала мужа родной душой и добавила, что всегда будет за него бороться.

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В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем как его отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.

Российские власти уже готовятся к протестам. В министерстве внутренних дел страны предупредили об ответственности за участие в "несанкционированных акциях 23 января", а министерство просвещения призвало родителей не пускать своих детей на митинги.

Кроме того, за два дня до акций протеста задержали нескольких соратников Навального по Фонду борьбы с коррупцией – Любовь Соболь, Владлена Лося и Георгия Албурова. Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш 22 января отправили на девять суток под арест.