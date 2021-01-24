США призвали освободить всех россиян, задержанных на акциях в поддержку Навального

Соединенные Штаты решительно осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов в российских городах, где выступали в поддержку оппозиционера Алексея Навального, заявили в Госдепартаменте.

В России должны освободить всех граждан, задержанных 23 января на акциях протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявили в Госдепартаменте США, документ подписан сотрудником ведомства Нэдом Прайсом.

"Мы призываем российские власти освободить всех задержанных... и немедленно и безоговорочно освободить Алексея Навального. Мы призываем Россию в полной мере сотрудничать с международным сообществом в расследовании отравления Алексея Навального и достоверно объяснить применение химического оружия на своей территории", – сказано в заявлении.

В американском дипломатическом ведомстве отметили, что США "будут плечом к плечу" стоять со своими союзниками и партнерами в вопросе защиты прав человека, будь то в России или где бы то ни было.

"Соединенные Штаты решительно осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов в эти выходные в городах по всей России. До сегодняшних событий российское правительство стремилось подавить права на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и упреждающе арестовывая потенциальных участников. Это последовало за годами ужесточения ограничений и репрессивных действий против гражданского общества, независимых СМИ и политической оппозиции", – говорится в пресс-релизе.

Последние события, происходящие в РФ, Госдепартамент считает "тревожными признаками дальнейших ограничений гражданского общества и основных свобод".

"Право россиян на мирные собрания и участие в свободных и справедливых выборах закреплено не только в конституции страны, но и в обязательствах России перед ОБСЕ, Всеобщей декларацией прав человека и ее международных обязательствах по Международному пакту о гражданских и политических правах человека", – подчеркнули в американском ведомстве.

Сегодня в городах РФ проходят массовые протесты в связи с задержанием и арестом Навального.

Протесты в России. Акция "Свободу Навальному!". Задержаны около 3,5 тыс. человек. Онлайн-репортаж

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.

Российские власти начали готовиться к протестам заранее. В министерстве внутренних дел страны предупредили об ответственности за участие в "несанкционированных акциях 23 января", а министерство просвещения призвало родителей не пускать детей на митинги.

Кроме того, за два дня до акций протеста задержали нескольких соратников Навального по Фонду борьбы с коррупцией – Любовь Соболь, Владлена Лося и Георгия Албурова. Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш 22 января отправили на девять суток под арест.

Соратник Навального Леонид Волков анонсировал новые акции протеста в следующие выходные.