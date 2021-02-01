Климкин назвал отличия нынешних протестов в России от акций 2012 года

На акции в поддержку арестованного российского оппозиционера Алексея Навального выходят многие регионы РФ, в отличие от протестов 2012 года, отметил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Нынешние протесты в поддержку арестованного российского оппозиционера Алексея Навального отличаются от массовых акций против властей РФ 10-летней давности. Такое мнение 31 января в эфире телеканала "Украина 24" выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сейчас есть Навальный, протесты и, обратите внимание, есть две вещи, которые это отличают от всего, что было в России до этого времени, вспомните Болотную площадь в 2012 году. Во-первых, тогда были Москва и Питер, ничего больше. Сейчас все пошло в регионы, начиная с Владивостока и заканчивая Краснодаром", – сказал он.

Дипломат отметил, что в регионах РФ на улицах "не 100 тысяч, но тысячи в каждом городе".

"И второй момент – очень много молодежи, и когда ее опрашивают на улицах, то настроения ее довольно эмоциональные, накрученные. Среди молодежи [президент РФ Владимир] Путин падает", – подчеркнул Климкин.

На акциях 31 января в поддержку Навального в разных городах РФ задержали более 5 тыс. человек. Больше всего задержаний произвели в Москве и Санкт-Петербурге.

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Акции проходят в связи с тем, что, когда 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

В мае 2012 года после столкновений между демонстрантами и полицейскими на Болотной площади в Москве было открыто "Болотное дело". В январе 2013 года его объединили с делом о подготовке к организации массовых беспорядков в РФ. Фигурантами дела стали несколько десятков человек.