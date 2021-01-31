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Дмитрий Гудков
Дмитрий Гудков

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ.


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Идет выздоровление, Россия выходит из гражданской комы

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В Твери схватили супружескую пару с 10-месячным ребенком. Мужа и жену отправили в полицию, придумав им мелкое хулиганство, а младенца передали срочно вызванной в отдел бабушке.

Такие эпизоды можно найти сегодня по всей России. Все зверское, подлое, бесчеловечное, что составляет основу этой власти, проявляется в моменты обострений.

Вот менты бредут по снегу, чтобы бить и хватать, – это Владивосток.

Вот – стучат дубинками в щиты, по-звериному ухая, – это Питер.

Два края одной страны, а разницы нет. Везде преступники, окопавшиеся во власти, стремятся запугать как можно сильнее, повышают градус насилия, словно тестируют – ну когда же закончится терпение? Когда жители, например, Курска, перестанут терпеть, что какие-то хмыри, даже без формы, кидаются на них и тащат в легковушки – чисто белорусский опыт.

Когда новосибирцы перестанут смирно стоять в квадрате черных.

Когда омичи… владимирцы… курганцы…

Когда они все перестанут мириться с тем, что страна выпала у них из рук, а подобрал ее трусливый, жадный и абсолютно аморальный человек, вот уже 20 лет сидящий на нефтяных вышках, как на штыках?

Сейчас наступил никакой не кризис. Сейчас, наоборот, идет выздоровление. Страна начинает избавляться от болезни, выходит из гражданской комы, а что коронованный вирус не хочет отступать – так это мы давно знаем.

Он совершенно серьезно намерен отправить всех нас если не в тюрьму, то в рай. Разбив головы, сломав шеи и прохрустев костями.

Источник: Дмитрий Гудков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Россия, протесты, полиция, Дмитрий Гудков, насилие, власть, силовики
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