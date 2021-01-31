В России начались новые протесты в поддержку Навального. Онлайн-репортаж
Вторые выходные подряд по всей России проходят протесты против президента РФ Владимира Путина и в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Накануне силовики пришли с обысками к активистам и журналистам по обвинению в "призывах на несанкционированные митинги". Несмотря на это акции протеста не отменены, первые из них уже прошли на Дальнем Востоке. "ГОРДОН" следит за развитием событий в режиме онлайн.
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