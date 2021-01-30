Шендерович: Фильм Навального про дворец Путина помог понять, что мы имеем дело с буквальным криминальным авторитетом

Российский писатель и публицист Виктор Шендерович сравнил российского президента Владимира Путина с украинским беглым президентом Виктором Януковичем: у первого есть золотые ершики во дворце, у второго был золотой батон.

Расследование Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина показал россиянам, что они имеют дело с криминальным сознанием. Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" рассказал российский писатель и публицист Виктор Шендерович.

"Этот фильм Навального про дворец Путина помог понять, что мы имеем дело с буквальным криминальным авторитетом, с криминальным сознанием. Ведь этот дворец, прости господи, – он же не для жизни! Вот как у [беглого президента Украины Виктора] Януковича был золотой батон, у этого золотой ершик. Пацаны не поймут, если не будет золотого батона! В этой среде богатство является прямым указанием на власть", – отметил он.

Шендерович подчеркнул также, что нынешние власти России не воспринимают оппозицию как избирателей.

"Естественно, никто Навального не выпустит. Они не воспринимают нас как избирателей, для них мы не электорат, и Путину не надо за нас бороться. У них логика криминальных авторитетов. В рамках этой логики прогнуться – не по-пацански. По их блатным понятиям любое милосердие, закон или здравый смысл будет выглядеть слабостью", – добавил публицист.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) российского оппозиционера Алексея Навального 19 января опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности "настоятельно просит" обходить мыс Идокопас, где находится дворец, за милю.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена.

25 января ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование называет "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян".

30 января владельцем дворца назвал себя близкий друг Путина бизнесмен Аркадий Ротенберг. Он говорит, что строит там отель.