Друг Путина Ротенберг назвал себя владельцем дворца под Геленджиком

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что имение под Геленджиком, которое называют дворцом российского президента Владимира Путина, принадлежит ему. Ротенберг говорит, что строит там отель.

Ротенберг (справа) заявил, что купил имение возле Геленджика несколько лет назад Фото: EPA

Близкий друг президента России Владимира Путина бизнесмен Аркадий Ротенберг рассказал Mash, что имение на мысе Идокопас возле Геленджика, который называют дворцом Путина принадлежит ему.

"Сейчас это будет уже не секрет, я являюсь бенефициаром. Там достаточно такой сложный был объект, было много кредиторов и мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное", – говорит Ротенберг.

Ротенберг рассказал, что намерен построить на мысе Идокопас апарт-отель, поскольку ему "очень нравится" отельный бизнес.

"Я этим на протяжении нескольких лет занимаюсь, у меня есть кое-какие объекты в Крыму, на Дальнем Востоке, на Алтае", – отметил он.

Бизнесмен заявил, что купил имение возле Геленджика несколько лет назад.

Отвечая на вопрос, почему Ротенберг ранее не заявлял, что он владеет дворцом в Геленджике, бизнесмен сослался на "чисто человеческий фактор".

"Скандал, пишут всякое, на мне и так санкции", – сказал он, добавив, что собирался объявить себя собственником этого объекта после завершения строительства.

29 января издание Znak.com, ссылаясь на источники, писало, что владельцем имения в Геленджике может назвать себя кто-то из друзей Путина: братья Ротенберги или член совета директоров крупнейшей российской нефтехимической компании "Сибур" Геннадий Тимченко.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) российского оппозиционера Алексея Навального 19 января опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности "настоятельно просит" обходить мыс Идокопас, где находится дворец, за милю.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена.

25 января ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование называет "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян".

Журналисты "Радио Свобода" нашли подтверждение, что в работах над секретной резиденцией Путина под Геленджиком участвовала фирма, строившая для него персональный лыжный курорт под Сочи.

29 января журналисты Telegram-канала Mash выпустили видео из якобы дворца Путина. Внутри здание оказалось практически пустым и недостроенным. The Insider писал, что главред Mash, который и побывал во дворце, живет в доме, принадлежащем Управлению делами президента РФ.