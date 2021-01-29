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Близкие друзья Путина могут объявить себя владельцами дворца в Геленджике – СМИ

Член совета директоров крупнейшей российской нефтехимической компании "Сибур" Геннадий Тимченко или предприниматели Борис и Аркадий Ротенберги могут объявить, что являются владельцами имения в Геленджике, который называют личным дворцом российского президента Владимира Путина, пишет Znak.com.

Расследование о "дворце Путина" было опубликовано 19 января
Расследование о "дворце Путина" было опубликовано 19 января
Фото: EPA

Близкие друзья президента России Владимира Путина в ближайшее время могут публично заявить, что дворец в Геленджике принадлежит им. Об этом сообщает Znak.com, ссылаясь на источники.

По данным источников, такое заявление может сделать член совета директоров крупнейшей российской нефтехимической компании "Сибур" и газовой компании "Новатэк" Геннадий Тимченко или братья Борис и Аркадий Ротенберги, семью которых Forbes называл богатейшей в РФ.

Журналисты направили официальный запрос в пресс-службу компании "Новатэк", на момент публикации ответ получен не был. До официального представителя братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов Znak.com дозвониться не удалось.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) российского оппозиционера Алексея Навального 19 января опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности "настоятельно просит" обходить мыс Идокопас, где находится дворец, за милю. 

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена.  

25 января ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование называет "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян". 

Журналисты "Радио Свобода" нашли подтверждение, что в работах над секретной резиденцией Путина под Геленджиком участвовала фирма, строившая для него персональный лыжный курорт под Сочи.

29 января журналисты Telegram-канала Mash выпустили видео из якобы "дворца Путина". Внутри здание оказалось практически пустым и недостроенным.

Теги: Россия, Владимир Путин, Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг, Аркадий Ротенберг
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