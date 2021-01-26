Песков назвал предпринимателями владельцев дворца в Геленджике. Кремль их имена разглашать не будет

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает некорректным называть имена владельцев дворца под Геленджиком. В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что он через аффилированных лиц принадлежит Путину.

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 26 января во время пресс-брифинга назвал предпринимателями владельцев имения в Геленджике, которое фигурирует в расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Об этом пишет "Медуза".

Ранее Песков говорил, что дворец, "наверное, есть". Сегодня же он назвал объект большим и "хорошо известным" в Геленджике.

"Что касается владельцев этого объекта, очевидно, что владельцами являются предприниматели. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать. Это было бы некорректно", – заявил Песков.

Он отрицает, что дворец строился для Путина и принадлежит ему.

"И Путин однозначно ответил отрицательно на этот вопрос. Мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более отношения собственности, к этому объекту", – добавил спикер главы Кремля.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) 19 января опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. Из расследования следует, что Путин через аффилированных лиц владеет дворцом.

Песков в тот же день назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. При этом он сказал, что в Кремле не знакомились с материалами расследования ФБК.

По состоянию на день 25 января расследование ФБК, опубликованное в YouTube, набрало более 91 млн просмотров.