Люди в РФ не готовы к протестам – у них нет картины будущего. В их сознании до сих пор 1991 год, когда Компартия ушла, а счастье не наступило

Протесты в России. Почему у Навального ничего не получается?

Акции протеста в России показали две вещи: власть слаба как никогда, а оппозиция не знает и не понимает, что делать.

Начать нужно, наверное, с того, что российская власть испугана и не уверена в себе. И главное – она не понимает, что делать дальше с народом, который, может, и не выходит на улицы, но в своих квартирах начинает понимать, что ему врут.

Общественный договор, который работал много лет и пик которого пришелся на аннексию Крыма ("мы поднимаемся с колен" и "зато нас все боятся") трещит по швам. На самом деле сейчас в России происходит изменение общественного договора: старый уже не работает, а замены ему нет.

Все последние события в Венесуэле, Сирии и Беларуси показывают, что Россия играет в одну игру: легитимный лидер должен сидеть на своем месте до конца. И что важно – эта тактика во всех трех странах позволяет цементировать ядро собственного электората и во всех трех случаях показала свою эффективность для диктаторов. Поэтому Путин будет еще больше людей сажать в тюрьмы и бить на митингах. И ему плевать на все, пока на улице не будет стоять несколько сот тысяч человек.

Отдельно надо остановиться на восприятии отравления Навального самими россиянами. Приведу данные "Левада-центра", который провел социологический опрос в конце 2020 года:

"никакого отравления вообще не было, это инсценировка" – 30%;

"это провокация западных спецслужб" – 19%;

"это попытка власти устранить политического оппонента" – 15%;

"это личная месть кого-то из фигурантов его расследований" – 7%;

"это борьба внутри российской оппозиции" – 6%;

"проблемы со здоровьем, случайное отравление, обычное отравление" – 1%;

"другое" – 4%;

"затрудняюсь ответить" – 19%.

Собственно, здесь мы видим 22% россиян, которые считают, что в отравлении Навального виновен либо сам Путин, либо кто-то из его окружения. Это совпадает с уровнем доверия к самому Навальному (около 20%), который в последнее время фиксируют социологи в РФ. Это и есть максимальная цифра, на которую теоретически может рассчитывать Навальный на выборах в Думу. И это и является причиной того, почему российская власть хотела от него избавиться. Но хочу подчеркнуть: уровень доверия и рейтинг – это разные вещи. Тот же "Левада-центр" 10 декабря обнародовал рейтинг Навального – 2%. Причем ядро тех, кто ему доверяет, – это молодежь 18–24 лет, которая не ходит на митинги и на выборы.

Что касается протестных настроений и будущего этих протестов, то глубоко ошибочным является измерение эффективности прошедшей акции в количестве тех, кто вышел на улицу. Насколько я понимаю, инициаторы играют в осенние выборы и им нужно расшатать ситуацию именно на осень. И поэтому пока рано говорить об эффективности или неэффективности.

Более продуктивно говорить, эффективны ли те посылы, которые производит Навальный. Пока все его действия сводятся к тому, что Путин – вор. Но этот посыл может быть только вспомогательным, и он точно не поднимает россиян на революцию. Поэтому будущее протестных акций зависит от того, сможет ли штаб Навального найти болезненный нерв "справедливости", который затронет значительную часть населения РФ. Пока даже самый удачный проект – "поместье Путина" – хоть и имеет перспективы к раскручиванию, требует достаточно долгого времени, чтобы укрепиться в сознании россиян. Но сам по себе он не может стать триггером.

Не следует забывать, что Навальный не предлагает россиянам картины будущего (вся социология говорит, что он говорит правду – и все). Будущее, согласно Навальному, заключается в том, что Путин уйдет в отставку. После этого будет точка. Но в сознании большинства россиян до сих пор есть картина 1991 года, когда Компартия ушла, а счастье не наступило. Именно поэтому люди не готовы к протестам – у них нет картины будущего (у белорусов были хотя бы Тихановская и пул понятных им посаженных оппозиционеров, которые рисовали хоть какую-то картину будущего, а тут и этого нет).

Мы не знаем, есть ли еще козыри в руках Навального, кроме "поместья Путина". Но с большой долей вероятности мы можем говорить о том, что ему не удастся серьезно раскачать ситуацию до осени. Никакие внешние санкции не будут эффективными или очень болезненными. Проще говоря, Путин сможет провести свое большинство в Думу, возможно, разбавив старые партии системных оппозиционеров новыми политпроектами по типу "Новых людей" Нечаева. Что касается оппозиционных партий, то их не будут допускать к выборам, как и в прошлые разы. А если кто-то и пойдет, то их не пропустят в Думу. План Навального – вывести людей после подсчета голосов, но без картины будущего и без ощущения того, что Путин забирает это самое будущее у большого кластера людей, не будет никаких протестов.

Собственно, для Путина крайне необходимо не допустить никакой оппозиции в Думу, учитывая начатый транзит власти и возможный его уход на почетную должность по типу Назарбаева в ближайшие годы. Поэтому он не будет останавливаться ни перед чем.

Для того, чтобы сломать этот сценарий, Навальный просто должен изменить свою стратегию. Просто говорить о кражах чиновников мало. Нужно объяснять людям, что у них воруют будущее. Но пока он, судя по всему, к этому не готов.

Источник: Vadym Denysenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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