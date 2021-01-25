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Руководитель штабов Навального анонсировал на 31 января новые акции протестов в России

31 января в 12.00 в городах России пройдут новые акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, заявил руководитель сети региональных штабов политика Леонид Волков.

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В штабе Навального заявили, что в протестных акциях 23 января по всей России участвовали 250 300 тыс. человек
В штабе Навального заявили, что в протестных акциях 23 января по всей России участвовали 250–300 тыс. человек
Фото: EPA

Руководитель сети региональных штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков на своей странице в Twitter анонсировал новые акции в поддержку политика на 31 января.

"31 января, 12.00. Все города России. За свободу для Навального. За свободу для всех. За справедливость", – заявил Волков.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительстволаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.

Российские власти начали готовиться к протестам заранее. В министерстве внутренних дел страны предупредили об ответственности за участие в "несанкционированных акциях 23 января", а министерство просвещения призвало родителей не пускать детей на митинги.

Кроме того, за два дня до акций протеста задержали нескольких соратников Навального по Фонду борьбы с коррупцией – Любовь Соболь, Владлена Лося и Георгия Албурова. Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш 22 января отправили на девять суток под арест.

По оценке СМИ, 23 января митинги состоялись более чем в 100 городах РФ. В Москве на Пушкинской площади собралось более 40 тыс. человек, но правоохранители насчитывали только 4 тыс. Задержали по всей стране более 3,4 тыс. человек, издание "ГОРДОН" следило за событиями онлайн.

В штабе Навального заявили, что в протестных акциях по всей России участвовали 250–300 тыс. человек.

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, протесты, акции, политика, Леонид Волков, акции протеста
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