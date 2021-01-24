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Избиения и рекордное число задержанных. Как в России прошли митинги из-за ареста Навального. Фоторепортаж

Сегодня 12.09
23 января по всей России прошли массовые акции протеста из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Самые масштабные акции прошли в Москве, там, по разным оценкам, на улицы вышли от 20 до 50 тыс. человек, но правоохранители насчитывали только 4 тыс., сообщала "Медуза". Митингующих жестко разгонял и задерживал ОМОН. По данным "ОВД-Инфо", на митингах задержали более 3400 человек, большинство из них – в Москве (1360) и Санкт-Петербурге (523). "Медуза" отмечает, что это самое массовое задержание на акциях протеста в РФ за всю историю. Фотографии с акций публиковало агентство EPA.
Теги: Россия, Алексей Навальный, митинг, ОМОН, акции протеста
 

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