Избиения и рекордное число задержанных. Как в России прошли митинги из-за ареста Навального. Фоторепортаж

Вчера 22.32

Свобода российского оппозиционера Алексея Навального, в поддержку которого сегодня вышли граждане РФ, зависит от свободы российского народа и тех народов, против которых направлена агрессия Кремля, считает экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.