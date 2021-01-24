Избиения и рекордное число задержанных. Как в России прошли митинги из-за ареста Навального. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
23 января по всей России прошли массовые акции протеста из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Самые масштабные акции прошли в Москве, там, по разным оценкам, на улицы вышли от 20 до 50 тыс. человек, но правоохранители насчитывали только 4 тыс., сообщала "Медуза"
. Митингующих жестко разгонял и задерживал ОМОН. По данным "ОВД-Инфо"
, на митингах задержали более 3400 человек, большинство из них – в Москве (1360) и Санкт-Петербурге (523). "Медуза"
отмечает, что это самое массовое задержание на акциях протеста в РФ за всю историю. Фотографии с акций публиковало агентство EPA
.