В штабе Навального заявили, что в протестных акциях по всей России участвовали 250–300 тыс. человек

Глава сети региональных штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил, что 23 января в массовых акциях протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального по всей России суммарно приняли участие более 250 тыс. человек.

В массовых акциях протеста 23 января в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального по всей России суммарно приняли участие 250–300 тыс. человек. Об этом изданию "Открытые медиа" заявил глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков.

Оценки количества участников акций в разных источниках значительно отличаются.

По оценке СМИ, митинги состоялись более чем в 100 городах, только в Москве на Пушкинской площади собралось более 40 тыс. человек, но правоохранители насчитывали только 4 тыс. Задержали по всей стране более 3,4 тыс. человек, издание "ГОРДОН" следило за событиями онлайн.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.