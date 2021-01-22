Навальный: Сейчас в одном бункере раздается особо громкий топот ножек и крики: "Найдите всех, кто это лайкает, и намажьте им трусы "Новичком"

Российский оппозиционер Алексей Навальный поблагодарил всех, кто помог в распространении его расследования о дворце президента России Владимира Путина. Отдельно он отметил российских школьников, которые "устроили беспредел в TikTok".

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает 30 суток ареста в следственном изоляторе "Матросская тишина", опубликовал в своем Instagram второй пост из СИЗО.

Навальный написал, что очень переживал по поводу того, чтобы его расследование про дворец президента России Владимира Путина набрало достаточное количество просмотров.

"Это была большая работа, и хочется, чтобы народ посмотрел. Наверное, у кого-то глаза наконец откроются. А я сижу. И кто же будет всех доставать на тему "помогите с распространением"? Здорово было бы миллионов 25 зрителей получить. Но пришла адвокат и сказала, что уже 40 млн просмотров (на момент публикации новости уже более 57 млн. – "ГОРДОН"). Мне даже стыдно немного стало за то, что я усомнился в том, что вы и без меня знаете, что делать", – отметил он и поблагодарил за распространение ролика.

Также Навальный поблагодарил школьников, которые, по выражению его адвоката, "устроили беспредел в TikTok". Российские подростки запустили флешмоб, где меняли фото Путина в школах на Навального, а также массово распространяли призывы идти на митинг 23 января.

"А 40 млн просмотров означают, помимо прочего, что сейчас в одном там бункере раздается особо громкий топот ножек и крики: "Найдите всех, кто это лайкает, и намажьте им трусы "Новичком". Поэтому на всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление – оно как у космонавта, и внезапный сердечный приступ исключен. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками", – отметил он.

Оппозиционер добавил, что его психоэмоциональное состояние совершенно стабильно.

"Я же точно знаю, что снаружи моей тюрьмы много хороших людей и подмога придет", – подытожил он.

Свой пост Навальный сопроводил фрагментами со съемок расследования о дворце Путина, которые не вошли в итоговый фильм.

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В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил три с половиной года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем как его отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.

Российские власти уже готовятся к протестам. В министерстве внутренних дел страны предупредили об ответственности за участие в "несанкционированных акциях 23 января", а министерство просвещения призвало родителей не пускать своих детей на митинги.

Кроме того, за два дня до акций протеста задержали нескольких соратников Навального по Фонду борьбы с коррупцией – Любовь Соболь, Владлена Лося и Георгия Албурова. Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш 22 января отправили на девять суток под арест.