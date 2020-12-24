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30% россиян считают отравление Навального инсценировкой – опрос

Мнение, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального было попыткой устранить политического оппонента, разделяют 15% граждан РФ, опрошенных организацией "Левада-центр".

О Навальном россиян спрашивали в декабре
О Навальном россиян спрашивали в декабре
Фото: ЕРА

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального 30% граждан РФ считают инсценировкой. Об этом свидетельствует опрос, проведенный организацией "Левада-центр", его результаты опубликованы 24 декабря.

Именно столько респондентов выбрали ответ: "Никакого отравления вообще не было, это инсценировка".

19% опрошенных считают произошедшее провокацией западных спецслужб, и только 15% – что речь идет о попытке власти устранить политического оппонента.

Другие варианты ответа: "Это личная месть кого-то из фигурантов его расследований" (7%), "Это борьба внутри российской оппозиции" (6%), "Проблемы со здоровьем, случайное отравление, обычное отравление" (1%), "Другое" (4%).

Скриншот: levada.ru
Скриншот: levada.ru

Социологическое исследование проводилось с 21-го по 23 декабря методом телефонных интервью. Было опрошено 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.

Теги: оппозиция, Алексей Навальный, соцопрос, исследование, отравление, Левада-центр, отравление Навального
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