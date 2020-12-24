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Маас заявил, что новых санкций против РФ в связи с новой информацией об отравлении Навального не будет

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас напомнил, что Евросоюз уже ввел санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Маас подчеркнул, что дело Навального это не двусторонний спор
Маас подчеркнул, что дело Навального – это не двусторонний спор
Фото: EPA

Пока новых санкций против России в ответ на новые обстоятельства отравления российского оппозиционера Алексея Навального не будет. Об этом 23 декабря сказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью агентству dpa, фрагменты которого опубликованы на сайте министерства.

Маас напомнил, что Евросоюз уже ввел санкции в связи с отравлением Навального. Расследование международной группы Bellingcat и ряда СМИ, по его словам, подтвердило отравление. По его словам, "на этом основании не будет новых последствий".

Дипломат подчеркнул, что дело Навального – это не двусторонний спор, а серьезное нарушение Россией международного запрета на химическое оружие.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, санкции, Алексей Навальный, ФРГ, Хайко Маас, отравление Навального
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