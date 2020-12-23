Фейгин считает, что возможного отравителя Навального в ФСБ "даже сторожем не оставят"

Предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который общался с российским оппозиционером Алексеем Навальным об отравлении, в этой истории спецслужбы могут сделать "крайним", считает российский правозащитник Марк Фейгин.

Предполагаемый сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, которого считает своим отравителем российский оппозиционер Алексей Навальный, уже не останется в спецслужбе. Такое мнение правозащитник Марк Фейгин выразил "Обозревателю" в интервью, опубликованном 23 декабря.

Об этом он сказал в ответ на вопрос, что будет с отравителями Навального дальше.

"Это загадка, конечно. С одной стороны, этот Кудрявцев в ФСБ не останется точно, это гарантия. Он настолько провалился, что его там даже сторожем не оставят. Открытый вопрос: а будут ли пытаться на нем отыграться и делать из него крайнего? Ведь Кудрявцев – единственный, кто ответил на телефон. Остальные на контакт не пошли", – объяснил правозащитник.

По его словам, "это всегда загадка" – будут ли судить "или где-то утопят".

Фейгин привел пример с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых спецслужбы Запада называли причастными к отравлению в Великобритании в марте 2018 года бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля.

"У Петрова и Боширова еще несколько фамилий и паспортов, их отправили куда-то служить, вот они там и служат. Но они ГРУшники. А это ФСБ – другая структура. Но такой человек, как Кудрявцев, и другие засвеченные лица, не могут оставаться в прежнем качестве. Это невозможно. А вот их дальнейшая судьба – вопрос открытый", – подчеркнул российский правозащитник.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Видео разговора с Кудрявцевым Навальный обнародовал 21 декабря. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на нижнее белье Навального.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В МИД РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".