В России арестовали двух соратников Навального

Двух работников YouTube-канала "Навальный LIVE", на котором свои стримы выкладывает российский оппозиционер Алексей Навальный, – Ольгу Ключникову и Акима Керимова – арестовали на семь суток.

В России арестовали двух соратников российского оппозиционера Алексея Навального – продюсера YouTube-канала "Навальный LIVE" Ольгу Ключникову и оператора этого же канала Акима Керимова. Об этом сообщил сотрудник ФБК Дмитрий Низовцев в Twitter и "Новая газета" в Telegram 22 декабря.

Им двоим дали по семь суток ареста по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях России (неповиновение сотруднику полиции).

Сотрудница @navalnylive Ольга Ключникова @olachesare получила СЕМЬ СУТОК ареста только что. — настоящий Низовцев (@zimbru_khv) December 22, 2020

Как пишет "Медуза", Ключникову и Керимова задержали возле отделения внутренних дел "Новокосино" в Москве. Там находилась юрист ФБК Любовь Соболь, которая была задержана возле дома Константина Кудрявцева – предполагаемого сотрудника ФСБ и одного из отравителей Навального. Соболь хотели допросить в рамках проверки по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища, но она отказалась от показаний. Ее отпустили без предъявления обвинений.

Вместе с Ключниковой и Керимовым задержали еще одного сотрудника ФБК Константина Распопова, но его суд только оштрафовал, пишет "МБХ медиа".

Все эти задержания произошли после публикации видео разговора с Кудрявцевым, которое Навальный обнародовал 21 декабря. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на нижнее белье Навального.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.