Юриста Фонда борьбы с коррупцией Соболь задержали у дома вероятного отравителя Навального Кудрявцева

Любовь Соболь, юриста Фонда борьбы с коррупцией, основанного российским оппозиционером Алексеем Навальным, привезли в полицию после задержания у дома вероятного сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который, предположительно, был участником группы, отравившей оппозиционера.

Сегодня вечером в Москве у дома вероятного агента ФСБ Константина Кудрявцева, который мог участвовать в подготовке отравления российского оппозиционера Алексея Навального, задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Об этом она сообщила в своем Twitter в ходе прямого эфира.

Правоохранители пояснили, что на Соболь поступило заявление от жителей квартиры 38. Она сказала, что именно в этой квартире и проживает Кудрявцев.

Соболь затолкали в автозак и привезли в отделение полиции. На этом моменте трансляция закончилась.

Прямая трансляция от дома Кудрявцева ч 2 https://t.co/8PsOEqPsS8 — Соболь Любовь (@SobolLubov) December 21, 2020

Видео разговора с Кудрявцевым Навальный обнародовал 21 декабря. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на нижнее белье Навального.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.