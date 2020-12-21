Ходорковский: Прочитал разговор Навального с Кудрявцевым. Уголовку все же придется возбуждать, да, Владимир Владимирович?

По словам проживающего за границей бывшего главы правления ЮКОСа Михаила Ходорковского, он "ржал от души" над записью разговора российского оппозиционера Алексея Навального с возможным участником подготовки его отравления Константином Кудрявцевым, несмотря на то, что "дело серьезное".

Проживающий за границей российский оппозиционер, бывший глава правления ЮКОСа Михаил Ходорковский считает, что после публикации разговора российского оппозиционного политика Алексея Навального с вероятным агентом ФСБ, который мог участвовать в подготовке его отравления, Константином Кудрявцевым в России придется открыть уголовное дело. Об этом Ходорковский написал в Facebook.

"Прочитал разговор Навального с Кудрявцевым. Дело, конечно, серьезное, но ржал от души! Уголовку все же придется возбуждать, да, Владимир Владимирович?" – написал он.

Видео разговора с Кудрявцевым Навальный обнародовал 21 декабря. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на нижнее белье Навального.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.