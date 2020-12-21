Солсберийский шпиль и трусы Навального убили миф о великом и ужасном КГБ. Вместо беспощадных рыцарей плаща и кинжала мир увидел каких-то шутов

Солсберийский шпиль и трусы Навального убили миф о великом и ужасном "Кей-Джи-Би" насмерть. Вместо жестоких и беспощадных рыцарей плаща и кинжала мир увидел каких-то шутов плаща и кинжала.

Про солсберийскую парочку уже все сказано, хотя мало говорили об их великого ума начальстве, которому мало было скандального провала – оно решило еще и оправдываться, выставляя себя на посмешище и всемирный глум. Но вот нам показали и убийц Навального, до сих пор мы видели только лица, – что тоже сильное впечатление производит, – а теперь услышали и разговор, оценили их умственное развитие, интеллект, внутреннюю, прости господи, культуру.

Наконец, это наивное простодушие, достойное Красной Шапочки: "Здравствуй, Красная Шапочка, я звоню тебе по поручению бабушки, расскажи, как ты убивала Навального!"

– Э-э-э... ну как... того... этого... Ну вот так-то и так-то, да... (вдруг опомнилась). А это ничего, что мы по открытому телефону обсуждаем?

– Ничего, я с бабушкой все согласовал.

– А, ну если согласовал, то тогда да...

Источник: Павел Шехтман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора