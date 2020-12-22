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Пригожин требует взыскать с Навального и Милова $132 тыс.

Бизнесмен Евгений Пригожин подаст иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционерам Алексею Навальному и Владимиру Милову.

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Навальный потребовал выплату моральной компенсации
Навальный потребовал выплату моральной компенсации
Фото: EPA

Люблинский районный суд Московской области 22 декабря зарегистрировал исковое заявление бизнесмена Евгения Пригожина к оппозиционерам Алексею Навальному и Владимиру Милову. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По информации ТАСС, Пригожин потребовал через суд опровергнуть сведения, которые сообщили о нем Навальный и Милов. 

В суде сообщили агентству, что Пригожин просит признать несоответствующими действительности, "порочащими честь, достоинство и деловую репутацию" сведения, распространенные ответчиками в YouTube.

Он просит обязать удалить указанные сведения в размещенных на канале YouTube видеороликах, обязать опровергнуть несоответствующие действительности сведения. Он также требует выплатить ему компенсацию морального вреда по 5 млн руб. с каждого из них ($66 тыс.).

В суде не уточнили, опровержения каких данных требует Пригожин.

В октябре сообщалось, что Пригожин подаст иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционерам Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Владимиру Милову и журналисту Максиму Шевченко.

Как пишет "Немецкая волна", в декабре 2018 года в Москве зафиксировали вспышку дизентерии среди воспитанников нескольких детских садов и учеников и учителей ряда школ. В начале 2019-го глава ФБК Навальный на своем YouTube-канале связал эпидемию с плохим качеством продуктов, поставщиком которых являлись компании "Московский школьник" и "Конкорд" – обе связывают с Пригожиным.

В октябре 2019 года суд обязал Навального, юриста ФБК Любовь Соболь и сам ФБК выплатить почти 88 млн руб. (33,9 млн грн) по иску комбината питания, который поставляет еду в столичные школы и детские сады.

В конце июля 2020 года Навальный принял решение закрыть ФБК из-за того, что сумма по иску слишком большая и он даже не будет пытаться ее собрать.

В сентябре на квартиру Навального в Москве наложили арест по иску компании Пригожина.

Теги: Алексей Навальный, Москва, YouTube, видео, выплаты, Евгений Пригожин, опровержение, суд, компенсация
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