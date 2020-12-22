В Москве режиссер с трусами в руках провел акцию в поддержку Навального. Его задержали и отпустили, но трусы изъяли

Российский режиссер Аскольд Куров сообщил, что акция его коллеги Виталия Манского у здания ФСБ в Москве в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального продлилась несколько секунд. Манский назвал ситуацию с его задержанием абсурдной.

Манский: Я попал в огромный мир абсурда: 20 взрослых мужиков занимаются тем, что арестовывают человека, делающего фотографию Фото: Аскольд Куров / Facebook

Российский режиссер-документалист Виталий Манский 22 декабря пришел к зданию Федеральной службы безопасности РФ в Москве на акцию в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Он стоял с трусами в руках, видео обнародовал в Facebook коллега Манского – режиссер-документалист Аскольд Куров.

"Новой газете" Куров рассказал, что Манский успел простоять на пикете "буквально пять секунд". Затем, как видно на видео, к Манскому полицейские и спросили, зачем он это сделал.

"Чтобы чистые были", – ответил режиссер, встряхивая и складывая трусы. Он подчеркнул, что вышел на протест, чтобы выразить гражданскую позицию.

Затем, сказал Куров, Манского задержали и отвезли в отделение.

Позже режиссер сообщил, что его коллегу выпустили.

"Манский на свободе, но у него изъяли трусы", – написал Куров, обнародовав комментарий режиссера.