Главный расследователь Bellingcat Грозев: Звонок убийце был похож на сон, это абсурд

Грозев: Я ошарашенный просто, за голову держусь, выхожу из комнаты, потому что не могу поверить, что это происходит Фото: EPA

Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев, который присутствовал при разговоре российского оппозиционера Алексея Навального с его вероятным отравителем, рассказал в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман, что не мог поверить в реальность происходящего.

"Я думал, что это сон. Я думал, что мне приснился самый красивый сон. Когда я расследую что-то два или три месяца и до конца не верю своим результатам, но вот вдруг убийца рассказывает все своей жертве. Я думал, что такого не может быть. Может быть, вы видели [мою] реакцию, потому что час видео этого звонка выложен самим Навальным, там я ошарашенный просто, за голову держусь, выхожу из комнаты, потому что не могу поверить, что это происходит. Воду на лицо плеснул, вернулся – все продолжается. Продолжалось 49 минут", – рассказал он.

Грозев выразил удивление тем, как самому Навальному удалось в течении всего разговора не выйти из роли.

"При этом, для меня и для вас это сложно сыграть, а для него – это эмоциональная составляющая, он же разговаривает с людьми, которые ему говорят, как плохо, что его спасли медики. Это абсурд, такого никогда ни с кем не случалось. Думаю, что это прецедент вообще в мире", – отметил журналист.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео – в нем он позвонил вероятному сотруднику ФСБ РФ Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье.

В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.