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Отравление Навального, Гаага для Путина, Гордон и Гиркин, вагнеровцы, MH17. Интервью Бацман с главным расследователем Bellingcat Грозевым. Видео

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с болгарским журналистом, медиаменеджером, главным расследователем международной исследовательской организации Bellingcat, автором расследования об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального сотрудниками ФСБ РФ Христо Грозевым. Почти двухчасовое интервью записали по Skype. Во время интервью Грозев говорил об отравлении Навального, о его возвращении в Россию и будущем, о том, почему считает реакцию президента РФ Владимира Путина на расследование Bellingcat о Навальном самой провальной из всех возможных, о том, почему сотрудникам ФСБ не удалось отравить политика и кто придумал позвонить отравителям, о деле MH17 и о том, возможно ли по нему привлечь Путина к ответственности, о спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников российской частной военной компании "Вагнер", ее срыве и расследовании Bellingcat об этом, об интервью основателя "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным и о том, почему, по его мнению, народные депутаты должны извиниться перед журналистом, а также о подготовке расследований, работе Bellingcat и своем состоянии.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Почти двухчасовое интервью с Грозевым записали по Skype
Почти двухчасовое интервью с Грозевым записали по Skype
Скриншот: European Press Prize / YouTube

Грозев родился в 1969 году в болгарском городе Пловдив. Окончил Американский университет в Болгарии и IMADEC University в Австрии. 

С конца 1980-х занимается журналистикой. В 1995 году начал сотрудничество с американской медиакомпанией Metromedia International. В рамках сотрудничества запускал десятки радиостанций в странах Балтии, Финляндии, Болгарии, Венгрии, России. В 2000 году стал президентом Metromedia International. В 2003 году Metromedia International решила выйти из радиобизнеса, и Грозев приобрел у нее российские активы. В 2006 году он продал их французской компании Lagardere. Одновременно Грозев руководил ирландской компанией Communicorp, которая приобрела у Metromedia International другие ее радиовещательные активы.

С 2000-х инвестирует в различные медиаактивы. Сейчас, как сообщается на сайте European Press Prize, он управляет радиостанциями в Нидерландах и Украине. 

С 2015 года Грозев сотрудничает с Bellingcat. Является автором ряда резонансных расследований, в основном связанных с Россией, в том числе об отравлении Навального химическим веществом группы "Новичок", отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля "Новичком" в Великобритании, причастности РФ к сбитию малайзийского самолета Boeing в небе над Донбассом в 2014 году. 

В 2019 году Грозев получил премию European Press Prize в сфере расследовательской журналистики за расследование об отравлении Скрипаля.

Сейчас Грозев живет в Австрии. 

видео

Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Алексей Навальный, ФСБ, MH17, Алеся Бацман, Вагнер, Bellingcat, Христо Грозев, отравление Навального
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