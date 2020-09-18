Расследование отравления Гебрева далеко не продвинется, правительство Болгарии не хочет конфронтации с Кремлем – расследователь Bellingcat

Болгарское правительство делает все возможное, чтобы остановить расследование отравления нервно-паралитическим веществом болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева. Такое мнение высказали болгарский участник международной расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев, бывшие министры правительства страны Христо Иванов и Бойко Ноев.

Дело об отравлении болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева далеко не продвинется. Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал болгарский участник международной расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев.

По его мнению, болгарское правительство опасается заходить слишком далеко в конфронтации с Кремлем.

Грозев рассказал, что для того, чтобы выйти на уровень общения с Организацией по запрещению химического оружия, необходим запрос от имени государства, однако болгарское правительство такого запроса не делает.

Он напомнил, что в случае с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального к ОЗХО обратилось именно правительство Германии, в случае с бывшим российским разведчиком, гражданином Британии Сергеем Скрипалем – британское правительство.

По мнению расследователя, власти Болгарии хотят хорошо выглядеть в глазах западных партнеров, потому выдвинули обвинение против троих подозреваемых в отравлении Гебрева россиян, а с другой – они не хотят злить Кремль.

Грозев считает, что Болгария может очень долго держать дело Гебрева в подвешенном состоянии, если только Европа не окажет на нее давления.

По мнению лидера внепарламентской оппозиционной партии "Да, Болгария!", бывшего министра юстиции Болгарии Христо Иванова, обвинение не расположено доказывать, что к отравлению Гебрева причастны российские спецслужбы, или раскрывать их болгарских пособников.

То, что сейчас дело объявлено приостановленным, а не закрытым, произошло под давлением общественного мнения, считает он.

Бывший министр обороны Болгарии Бойко Ноев заявил, что болгарские правоохранители отказались от помощи Организации по запрещению химического оружия. По его словам, прокуратура и министерство иностранных дел сделали все возможное, чтобы не использовать технические ресурсы ОЗХО.

"Вероятно, все еще существуют вещественные доказательства, которые скрыты от следствия. Человек Кремля в Болгарии – сам болгарский премьер-министр [Бойко Борисов]", – добавил Ноев.

Болгарские правоохранители пришли к выводу, что на ручку двери автомобиля Гебрева 28 апреля 2015 года нанесли нервно-паралитический яд. Вечером того же дня во время делового ужина Гебрев потерял сознание, он был госпитализирован, вскоре впал в кому. В больницу также попали сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании Emco. 28 мая была предпринята еще одна попытка отравления Гебрева. Все трое выжили.

По данным расследования группы Bellingcat, российского издания The Insider и немецкого Der Spiegel, к отравлению Гебрева причастны восемь офицеров Главного разведывательного управления минобороны России. Журналисты установили, что время попытки отравления Гебрева в Болгарии находился генерал-майор Денис Сергеев, известный как Сергей Федотов. Этот же человек мог участвовать в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в 2018 году.

В январе 2020 года Болгария официально обвинила трех россиян в отравлении Гебрева и объявила их в международный розыск. Вначале болгарская сторона не назвала их имен, но позже уточнила, что речь идет о Федотове, а также о Георгии Горшкове и Сергее Павлове (по данным СМИ, их настоящие имена – Петр Борисов и Сергей Лютенко, предположительно, они тоже являются сотрудниками ГРУ).

По данным болгарской прокуратуры, Гебрева отравили при помощи "неопознанного фосфорорганического вещества". Финский институт по проверке Конвенции о химическом оружии, куда Гебрев отправил образцы для испытаний, пришел к выводу, что его пытались убить ядом, принадлежащем к группе нервно-паралитических агентов "Новичок" (этим веществом отравили Скрипалей).

В апреле 2020 года Гебрев обратился к лаборатории с просьбой предоставить образцы для анализа, чтобы определить, является ли яд "Новичком". Лаборатория не смогла вернуть образцы бизнесмену, а также пояснить, куда они исчезли, при том, что они должны были храниться в Verifin пять лет.

В результате 25 августа болгарские власти были вынуждены приостановить расследование отравления Гебрева, иначе положенные для следствия сроки бы вышли и дело просто пришлось бы закрыть.

Мотив отравления Гебрева до сих пор неизвестен, отмечает группа Bellingcat. Он утверждает, что не продавал оружие странам или группировкам, которых РФ считает противниками. Но во время российско-грузинской войны 2008 года компания бизнесмена экспортировала оружие в Грузию. Хотя, по словам Гебрева, это были небольшие партии – не более 10% от общего объема продаж болгарскими компаниями Грузии во время войны.