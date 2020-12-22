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"Он себя даже сравнивает с Иисусом". Песков заявил, что у Навального "мания преследования и мания величия"

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал российского оппозиционера Алексея Навального "больным".

Песков о Навальном: Уже проявления по Фрейду
Песков о Навальном: Уже проявления по Фрейду
Фото: EPA

В Кремле не смотрели новое видео российского оппозиционера Алексея Навального, где он заявил, что позвонил вероятно сотруднику Федеральной службы безопасности РФ, который мог участвовать в покушении на него. Об этом журналистам 22 декабря сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет "Медуза".

"Я вам что могу сказать. Так, чуть-чуть злоупотреблю и наверное позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права. Здесь чуть-чуть злоупотреблю. В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне, собственно, и так далее", – сказал Песков.

Спикер заявил, что ФСБ прокомментировала разговор "достаточно исчерпывающе и однозначно".

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш отреагировала на слова Пескова в Twitter.

"Отменить брифинг снова Песков не смог, пришлось импровизировать", – написала она.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео – в нем он позвонил вероятному сотруднику ФСБ РФ Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье.

В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Алексей Навальный, Кремль, Дмитрий Песков, Bellingcat, Кира Ярмыш, Новичок, отравление Навального
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