Главный расследователь Bellingcat Грозев: Нужно санкционировать личных друзей Путина

Необходимо вводить точечные санкции против российский ученых, принимающих участие в незаконных программах государства, таких как разработка химического оружия "Новичок", и друзей президента России Владимира Путина. Об этом главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Санкции в отношении России как государства в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, нецелесообразны. Необходимо санкционировать личных друзей главы РФ Владимира Путина, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман болгарский журналист, главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев.

"Я не считаю, что санкции против России как государства и народа именно в этом плане целесообразные. Они могут быть целесообразны по отношению к их агрессии к Украине. Там против всей России должны быть санкции, потому что вся Россия, ну реально, выбирает президента и одобряет аннексию Крыма и так далее", – отметил он.

В случае с отравлением Навального санкции должны быть более точечные и касаться именно тех людей, которые причастны к инциденту, считает журналист.

"Против ученых, например, которые занимаются этим. Потому что эти ученые сейчас считают, что весь мир забыл о них, что они имеют дальше возможность путешествовать по миру, что их родственники могут путешествовать по миру, что они работают на благо народа. Если они будут поставлены под санкции и их родственники будут поставлены под санкции, то такие ученые не будут соглашаться работать на незаконные программы своего государства", – уверен Грозев.

Не считает нужным расследователь санкционировать и таких людей как директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортникова или пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Грозев уверен, что от этого никакой пользы не будет, так как они либо пользуются дипломатическими паспортами для поездок, либо вообще не летают. Также он считает, что у них нет активов заграницей, которые можно было бы заморозить.

"Если личных друзей Путина поставить под санкции, которые реально имеют влияние на него и, возможно, курируют часть его денег, вот это сделает ему больно. Теоретически это может быть правильный путь. Так что посмотрим, что западные страны решат по этому поводу", – отметил он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео – в нем он позвонил вероятному сотруднику ФСБ РФ Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье.

В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.