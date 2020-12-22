Главный расследователь Bellingcat Грозев: Трусы Навального – это очень логичный выбор

Яд на нижнее белье Навального нанесли в тот момент, когда он покинул номер в отеле Xander, считает Грозев Фото: Алексей Навальный / Facebook

Идея нанести отравляющее вещество "Новичок" на трусы российского оппозиционера Алексея Навального является весьма логичной и эффективной. Такое мнение высказал главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"[Трусы Навального] – это очень логичный выбор. Кстати, недавно один из создателей "Новичков", который извинился за то, что участвовал в этой разработке в 80–90-х годах, [Владимир] Углев сам предположил, исходя из необходимости точечного действия именно на этого человека, только два варианта – либо через нижнее белье, либо через зубную щетку", – отметил специалист.

Углев, по информации Грозева, сказал, что через зубную щетку "Новичок" будет действовать не так эффективно.

"Вот трусы – идеальны для точечного действия, потому что теоретически никто, кроме этого человека, не будет эти трусы надевать на себя. Исходя из сведений, которые мы получили от экспертов Организации по запрещению химического оружия, возможно нанести такой слой "Новичка", который скрыт в каком-то другом веществе так, чтобы одежда стала пропускать его на кожу через какое-то время, когда температура повышается именно на этих трусах. Так что это очень удобный способ", – уточнил Грозев.

Яд на нижнее белье Навального нанесли в тот момент, когда оппозиционер покинул свой номер в отеле Xander в Томске 19 августа, сообщил он. Оппозиционер находился вдали от отеля около двух с половиной часов. Он вернулся в 23.00 и встретил свою команду, которая закончила ужинать в баре Velvet при отеле, говорится в расследовании The Insider.

"Они (отравители) отключают камеры в отеле, когда человек надолго покидает номер. Потом входят в комнату, меняют там или добавляют что-то […] Эта гипотеза была подтверждена Кудрявцевым, который в звонке с Навальным рассказал, что всегда они отключают камеры наблюдения, корда следуют за своей жертвой", – пояснил расследователь.

ВИДЕО