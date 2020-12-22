Главный расследователь Bellingcat Грозев: Трусы Навального – это очень логичный выбор

Идея нанести отравляющее вещество "Новичок" на трусы российского оппозиционера Алексея Навального является весьма логичной и эффективной. Такое мнение высказал главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.
"[Трусы Навального] – это очень логичный выбор. Кстати, недавно один из создателей "Новичков", который извинился за то, что участвовал в этой разработке в 80–90-х годах, [Владимир] Углев сам предположил, исходя из необходимости точечного действия именно на этого человека, только два варианта – либо через нижнее белье, либо через зубную щетку", – отметил специалист.
Углев, по информации Грозева, сказал, что через зубную щетку "Новичок" будет действовать не так эффективно.
"Вот трусы – идеальны для точечного действия, потому что теоретически никто, кроме этого человека, не будет эти трусы надевать на себя. Исходя из сведений, которые мы получили от экспертов Организации по запрещению химического оружия, возможно нанести такой слой "Новичка", который скрыт в каком-то другом веществе так, чтобы одежда стала пропускать его на кожу через какое-то время, когда температура повышается именно на этих трусах. Так что это очень удобный способ", – уточнил Грозев.
Яд на нижнее белье Навального нанесли в тот момент, когда оппозиционер покинул свой номер в отеле Xander в Томске 19 августа, сообщил он. Оппозиционер находился вдали от отеля около двух с половиной часов. Он вернулся в 23.00 и встретил свою команду, которая закончила ужинать в баре Velvet при отеле, говорится в расследовании The Insider.
"Они (отравители) отключают камеры в отеле, когда человек надолго покидает номер. Потом входят в комнату, меняют там или добавляют что-то […] Эта гипотеза была подтверждена Кудрявцевым, который в звонке с Навальным рассказал, что всегда они отключают камеры наблюдения, корда следуют за своей жертвой", – пояснил расследователь.
Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.
22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".
Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.
Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.
В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.
Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".
15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.
14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.
21 декабря Навальный обнародовал видео – в нем он позвонил вероятному сотруднику ФСБ РФ Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье.
В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.