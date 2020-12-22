Главный расследователь Bellingcat Грозев: Расследование об отравлении Навального – моя самая успешная работа

Болгарский журналист, медиаменеджер, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявил, что считает расследование об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального самой успешной своей работой.

"Могу сказать, что это точно самая резонансная и самая важная работа, мне кажется, самая неожиданная по своему результату, самая неожиданная даже с точки зрения того, что получилось успешно, потому что я не верил, когда начинал расследование, что оно будет успешным. Все остальные были менее амбициозные. Я начинал с места, где кто-то что-то уже сказал, а мы должны были довести до следующего шага. Например, со Скрипалями (отравлением в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. – "ГОРДОН") – тогда английское правительство показало фото двух людей, сказали: "Мы считаем, что они отравили Скрипаля". Потом они появились на российском телевидении, сказали: "Мы – невиновные туристы". И вот первая задача была – доказать, что они врут или не врут. Я должен был определить, они реально туристы или ГРУшники", –сказал он.

Грозев отметил, что это была достижимая задача.

"А сейчас это мне казалось с самого начала невозможной задачей. То есть расследовать то, что произошло в России, при этом самая вероятная гипотеза, что это ФСБ делали, которые умеют зачищать следы, которые не допускают, чтобы какая-то информация проскакивала через эти базы данных, потому что они контролируют эти базы данных. С ГРУшниками проще: там можно расследовать, потому что не они занимаются охраной базы данных в России. Поэтому я считал, что никогда на протяжении пяти-шести лет мы не узнаем истину. Ответ на ваш вопрос. Самая ли успешная? Я думаю, что да. Я просто сам не ожидал, что получится", – заявил журналист.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео – в нем он позвонил вероятному сотруднику ФСБ РФ Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье.

В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.