Главный расследователь Bellingcat Грозев: Если Навальный вернется в Россию, его либо посадят, либо убьют

Оппозиционера Алексея Навального ждут в России обвинения в шпионаже. Велика вероятность и убийства политика. Такими предположениями поделился главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Он (Навальный) просидит, по крайней мере, долго в тюрьме. Его зальют новой грязью, выдвинут обвинения в шпионаже и так далее. Это как минимум. А как максимум, может, не ФСБ, потому что сейчас оно уже слишком на слуху, но другие, которые пытаются сделать одолжение Кремлю, его убьют", – отметил он.

На такой шаг, по мнению расследователя, могут пойти российские олигархи и политики.

С точки зрения политики решение Навального вернуться в Россию правильное. Он станет одним из многих российских оппозиционеров, которые не остались на Западе. В глазах большей части российского населения Навальный не будет перебежчиком, полагает эксперт.

Грозев сообщил, что оппозиционер подтвердил ему намерение вернуться в Россию.

"(Это случится) скорее, чем мы ожидаем. Он готов на все риски", – добавил он.

Жена Навального Юлия, по словам Грозева, "возможно, готова" к возвращению.

"Не знаю, всегда ли она была готова или после этого шока в их жизни. На ее глазах он был почти умерший. Может быть, это поменяло ее отношение к жизни", – рассказал специалист.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео – в нем он позвонил вероятному сотруднику ФСБ РФ Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.

О своем намерении вернуться в Россию Навальный говорил 15 декабря. Оппозиционер сказал, что там ему "есть чем заняться", но даты возвращения не назвал. Оппозиционер не исключил, что после возвращения в Россию его могут попытаться снова отравить.