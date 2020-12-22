ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Главный расследователь Bellingcat Грозев: Если Навальный вернется в Россию, его либо посадят, либо убьют

На убийство российского оппозиционера Алексея Навального могут пойти российские олигархи и политики, сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat, автор расследования об отравлении Навального сотрудниками ФСБ РФ Христо Грозев.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Навальный может вернуться в Россию с женой Юлией
Навальный может вернуться в Россию с женой Юлией
Фото: Алексей Навальный / Facebook

Оппозиционера Алексея Навального ждут в России обвинения в шпионаже. Велика вероятность и убийства политика. Такими предположениями поделился главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Он (Навальный) просидит, по крайней мере, долго в тюрьме. Его зальют новой грязью, выдвинут обвинения в шпионаже и так далее. Это как минимум. А как максимум, может, не ФСБ, потому что сейчас оно уже слишком на слуху, но другие, которые пытаются сделать одолжение Кремлю, его убьют", – отметил он.

На такой шаг, по мнению расследователя, могут пойти российские олигархи и политики.

С точки зрения политики решение Навального вернуться в Россию правильное. Он станет одним из многих российских оппозиционеров, которые не остались на Западе. В глазах большей части российского населения Навальный не будет перебежчиком, полагает эксперт.

Грозев сообщил, что оппозиционер подтвердил ему намерение вернуться в Россию.

"(Это случится) скорее, чем мы ожидаем. Он готов на все риски", – добавил он.

Жена Навального Юлия, по словам Грозева, "возможно, готова" к возвращению.

"Не знаю, всегда ли она была готова или после этого шока в их жизни. На ее глазах он был почти умерший. Может быть, это поменяло ее отношение к жизни", – рассказал специалист.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео – в нем он позвонил вероятному сотруднику ФСБ РФ Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.

О своем намерении вернуться в Россию Навальный говорил 15 декабря. Оппозиционер сказал, что там ему "есть чем заняться", но даты возвращения не назвал. Оппозиционер не исключил, что после возвращения в Россию его могут попытаться снова отравить.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, оппозиция, убийство, Алексей Навальный, шпионаж, ФСБ, Алеся Бацман, расследование, олигархи, Христо Грозев, отравление Навального
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Козловский в необычном наряде раскрыл секрет непобедимости
Козловский в необычном наряде раскрыл секрет непобедимости
"Все это изменило меня". Шоптенко в день 33-летия подвела итоги непростого года
"Все это изменило меня". Шоптенко в день 33-летия подвела итоги непростого года
"Печенье, аромат которого помнишь с детства". Украинская певица поделилась простым рецептом домашней выпечки
"Печенье, аромат которого помнишь с детства". Украинская певица поделилась простым рецептом домашней выпечки
  "Ей 18?", "Вот так харизма". Дапкунайте очаровала фанов, показав содержимое сумки. Видео
  "Ей 18?", "Вот так харизма". Дапкунайте очаровала фанов, показав содержимое сумки. Видео
  "Не надо меня воспринимать как человека, который хочет заниматься политикой ради славы". Вакарчук рассказал, будет ли еще раз баллотироваться в Верховную Раду
  "Не надо меня воспринимать как человека, который хочет заниматься политикой ради славы". Вакарчук рассказал, будет ли еще раз баллотироваться в Верховную Раду
"Видимо, надо было посмотреть на многих со стороны". Пережившая измену мужа Королева сравнила своих друзей с крысами
"Видимо, надо было посмотреть на многих со стороны". Пережившая измену мужа Королева сравнила своих друзей с крысами
"Алек говорит, что он похож на помидор". Жена Болдуина в белье показала трехмесячного сына
"Алек говорит, что он похож на помидор". Жена Болдуина в белье показала трехмесячного сына
Иванка Трамп появилась на публике в любимом пальто от французского бренда за $2295. Фото
Иванка Трамп появилась на публике в любимом пальто от французского бренда за $2295. Фото
Топ-10 новогодних подарков для родителей
Топ-10 новогодних подарков для родителей
"Мы заслуживаем любить того, кого хотим". Элтон Джон поздравил своего партнера с годовщиной семейной жизни
"Мы заслуживаем любить того, кого хотим". Элтон Джон поздравил своего партнера с годовщиной семейной жизни
"Когда я стану мамой...". Молодая жена Павлика рассказала о грядущем материнстве
"Когда я стану мамой...". Молодая жена Павлика рассказала о грядущем материнстве
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Пить шампанское с горя". Фреймут рассказала о своем провальном проекте и что научилась разбираться в людях на "Танцах со звездами"
"Пить шампанское с горя". Фреймут рассказала о своем провальном проекте и что научилась разбираться в людях на "Танцах со звездами"
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
Галкин показал "взрослые" портреты своих детей
Галкин показал "взрослые" портреты своих детей
"Второго Гитлера мы не переживем". Победитель шоу "Холостячка" Эллерт впервые ответил на критику в адрес выбора Мишиной
"Второго Гитлера мы не переживем". Победитель шоу "Холостячка" Эллерт впервые ответил на критику в адрес выбора Мишиной
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
"Разочарование 2020", "Глупый выбор", "Дешевое шоу", "Выбрала себе личного клоуна". Мишина подверглась критике после финала шоу "Холостячка" и дала отпор
"Разочарование 2020", "Глупый выбор", "Дешевое шоу", "Выбрала себе личного клоуна". Мишина подверглась критике после финала шоу "Холостячка" и дала отпор
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал госпитализацию отца
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал госпитализацию отца
"Мы не посвящали в эту тему друзей, бабушек и дедушек". Анита Луценко отреагировала на вопрос о второй беременности
"Мы не посвящали в эту тему друзей, бабушек и дедушек". Анита Луценко отреагировала на вопрос о второй беременности
"Я стал счастливее!". Отвергнутый Мишиной Тригубенко высказался о проекте "Холостячка"
"Я стал счастливее!". Отвергнутый Мишиной Тригубенко высказался о проекте "Холостячка"
  "Просто обожает эти мухоморчики!" Сумская поделилась рецептом любимого блюда Борисюка и салата "Новогодняя елка"
"Просто обожает эти мухоморчики!" Сумская поделилась рецептом любимого блюда Борисюка и салата "Новогодняя елка"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS