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Все, что делает власть РФ, только подтверждает справедливость обвинений, выдвинутых Навальным – Фейгин

Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что речь и лексика Константина Кудрявцева говорят о том, что он кретин. Кудрявцев – предполагаемый сотрудник ФСБ, причастный к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

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Фейгин: Пока что информация трактуется в пользу Навального
Фейгин: Пока что информация трактуется в пользу Навального
Фото: Mark Feygin / Facebook

Кремль не предоставил аргументов о своей непричастности к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. Такое мнение российский правозащитник Марк Фейгин выразил "Обозревателю" в интервью, опубликованном 23 декабря.

"Пока что Кремль не представил каких-то контраргументов в свою защиту, кроме заявления [президента РФ Владимира] Путина на большой пресс-конференции 17 декабря, где он обвинил во всем западные спецслужбы. А где доказательства? Их нет. Поэтому пока что информация трактуется в пользу Навального", – сказал он.

Правозащитник считает взаимоисключающим смысл заявления ФСБ о том, что опубликованная Навальным запись его разговора с вероятным отравителем, якобы сотрудником спецслужбы Константином Кудрявцевым – провокация и подделка.

"Так это подделка или это провокация? Это совершенно разные вещи. Если то и другое – то это взаимоисключающие характеристики. Если на другом конце не было этого пресловутого Кудрявцева и запись подделка, то вы так и скажите, что такого оперативника у нас нет. Но когда к нему приехала соратница Навального Любовь Соболь, ее задержали по статье "неприкосновенность жилища". Ну, это такая статья, которая в отношении иных физических лиц просто не возбуждается. Объективная сторона "преступления" отсутствует", – объяснил Фейгин.

По его словам, "все, что сейчас делает власть, только подтверждает справедливость обвинений, выдвинутых Навальным".

"Я не услышал ничего, что как-то по-другому объясняло бы картину событий августа этого года", – подчеркнул Фейгин.

Правозащитник отметил, что по характеру речи и лексике якобы Кудрявцева "понятно, что он кретин".

"Но не это главное. Действительно – а почему он говорил по обычной связи, да еще и по незащищенной линии? Психология этих людей такова, что они не верят в возможность стать объектами пранка. Ощущение безнаказанности и вседозволенности в России со стороны ФСБ достигло таких масштабов, что они не представляют, что кто-то посмеет разговаривать с ними в стиле "развода". Ощущение абсолютной власти понижает уровень восприятия опасности, что они могут стать объектами каких-то пранков. У них даже в голове не помещается, что кто-то посмеет такое сделать, ведь за это и "Новичком" накормить можно. Такое чувство и подвело Кудрявцева", – считает Фейгин.

Видео разговора с Кудрявцевым Навальный обнародовал 21 декабря. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на нижнее белье Навального.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В МИД РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

Теги: Россия, Алексей Навальный, Кремль, ФСБ, покушение, Марк Фейгин, отравление, расследование, преступление, спецслужбы
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