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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

МИД Украины ответил Путину, расследователь Bellingcat рассказал Бацман о спецоперации по задержанию вагнеровцев. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий вторника, 22 декабря.

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Главные события дня
Главные события дня
Фото: promoteukraine.org, ЕРА

План вакцинации украинцев от COVID-19

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины 22 утвердил план вакцинации граждан страны от коронавирусной инфекции COVID-19.

Он рассчитан на четыре этапа: первый начнется ориентировочно в январе 2021 года, последний – в марте 2022-го. Минздрав планирует охватить вакцинацией 50% населения за этот период, в первую очередь – медиков, работающих с больными COVID-19 пациентами. 

Документ может быть изменен в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и доступности вакцины, рассказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Украины Игорь Кузин.

Реакция МИД Украины на слова Путина о поддержке Донбасса

Российская Федерация действительно может помочь Донбассу, если прекратит грубо нарушать нормы международного права, заявило Министерство иностранных дел Украины, комментируя слова президента РФ о том, что Россия будет наращивать поддержку временно не подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей. 

"Столкновение" Татарова и Сытника

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что НАБУ инициировало арест с альтернативой залога для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, решение должна принять Специализированная антикоррупционная прокуратура. 

В САП решили, что прокуроры будут ходатайствовать об аресте чиновника с возможностью внесения 10 млн грн залога. Татаров назвал Сытника "виновным в коррупции чиновником, который заигрался", и сказал, что производство, в котором он фигурирует, сфальсифицировано. 

Высший антикоррупционный суд назначил заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Татарову на 24 декабря. Чиновник заявил, что расскажет в суде "обо всем", что происходит в его "столкновении со скандальным директором НАБУ". 

Арест одного из фигурантов дела о крушении Ан-26Ш в Чугуеве

Печерский районный суд Киева на два месяца отправил в СИЗО командира воинской части А4104 в Чугуеве Харьковской области Вячеслава Глазунова, фигурирующего в деле о крушении Ан-26Ш в Чугуеве Харьковской области. Военного подозревают в халатности и нарушении подготовки и правил полетов. 

Интервью главного расследователя Bellingcat Грозева Бацман

Болгарский журналист, главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев рассказал главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что Bellingcat нашла доказательства подготовки украинскими спецслужбами операции по задержанию вагнеровцев в Беларуси. 

В подготовке спецоперации участвовало пять-шесть сотрудников Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины, подчеркнул он. 

"Все было продумано гениально! И вдруг ваше правительство говорит, что никогда такого не было, что это выдумка российских спецслужб. Для меня это прецедент. Я никогда не видел ситуации, в которой государство отказалось от такого хорошего проекта, который сделал из российских спецслужб посмешище, клоунов, и сказало: "Мы этого не делали". Это для меня очень странно", – подчеркнул Грозев. 

По словам расследователя, Bellingcat готовит документальный фильм о срыве спецоперации. Его планируют выдвинуть на "Оскар"

Отравление Навального, Гаага для Путина, Гордон и Гиркин, вагнеровцы, MH17. Полное интервью Бацман с Грозевым

Также Грозев говорил об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального, о готовности Bellingcat расследовать расстрелы участников Революции достоинства на Майдане и о том, что украинские политики, которые критиковали основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона за интервью с бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным, должны извиниться перед журналистом.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Алексей Навальный, МИД Украины, Олег Татаров, Чугуев, Минобороны, Артем Сытник, спецслужбы, Вагнер, спецоперация, НАБУ, Минздрав, САП, Игорь Кузин, Христо Грозев, отравление Навального
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